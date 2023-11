Musiala-Verlängerung beim FC Bayern? Dreesen wird deutlich

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern will mit Jamal Musiala verlängern

Um die Zukunft von Jamal Musiala ranken sich seit Wochen teils wilde Spekulationen. Jan-Christian Dreesen, Vorstandschef des FC Bayern, sprach nun Klartext. Der 56-Jährige gab Trainer Thomas Tuchel außerdem Rückendeckung.

"Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken", sagte Dreesen über eine Vertragsverlängerung von Musiala vor dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Galatasaray Istanbul am "DAZN"-Mikrofon.

Allerdings gebe es "überhaupt keinen Grund zur Hektik. Wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen - und ich glaube, es wird auch ein gutes Ende finden", so der Vorstandsboss.

Musialas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert. Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass die Münchner den Youngster unbedingt langfristig an sich binden wollen. Demnach winkt dem 20 Jahren alten Offensivspieler im Falle einer Verlängerung eine knappe Verdreifachung seines aktuellen Salärs.

Da Musiala derzeit rund acht Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, läge er dann bei deutlich über 20 Millionen Euro.

"Jamal ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er ist eines der größten Talente, das der deutsche Fußball hat. Und wer wären wir, wenn wir diesen Spieler nicht für uns dauerhaft binden wollen? Und deswegen ist das Interesse völlig klar", bekräftigte Dreesen.

Einen guten Schritt weiter sind die Münchner offenbar bei den Gesprächen mit Ersatztorhüter Sven Ulreich, der zuletzt wochenlang den mittlerweile zurückgekehrten Nationaltorhüter Manuel Neuer vertreten hatte. Das Arbeitspapier des 35-Jährigen läuft am Saisonende aus. "Wir sind Sven zu großen Dank verpflichtet. Sven hat das fantastisch gemacht in der Zeit, in der Manuel ausgefallen ist. Wir sind in Gesprächen mit Sven für eine Vertragsverlängerung und ich bin sehr optimistisch, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen werden", sagte Dreesen.

FC Bayern "total kritikfähig"

Der Bayern-Boss stärke außerdem Trainer Thomas Tuchel nach dessen Interview-Eklat den Rücken. "Wir sind auf einer Linie, es gibt kein Blatt, das zwischen uns passt", stellte Dreesen klar.

"Thomas hat an dem Tag seiner Meinung Raum gegeben. Da gehört auch zu, dass seine Gesprächspartner das auch mal aushalten müssen, nicht nur umgekehrt. Das ist ja keine Einbahnstraße", führte Dreesen weiter aus.

Der Vorstandsvorsitzende versicherte, der FC Bayern sei "total kritikfähig". Man müsse aber auch die Leistungen der Münchner für den deutschen Fußball anerkennen. "Wenn wir gewinnen, haben wir es auch mal gern, gelobt zu werden, nicht nur kritisiert", sagte Dreesen.