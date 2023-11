Presse: "Kane bezwingt die Gäste - und den Videobeweis"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Erneut Matchwinner beim FC Bayern: Harry Kane

Durch einen 2:1-Heimerfolg gegen Galatasaray steht der FC Bayern als Sieger der Champions-League-Gruppe A fest. Am Mittwochabend machte Harry Kane mal wieder den Unterschied, die Verletzung von Jamal Musiala bereitete dagegen Sorgen. Die internationalen Pressestimmen zum Spiel:

DEUTSCHLAND

ntv: "Der FC Bayern muss sich in der Champions League einem harten Kampf stellen. Galatasaray spielt mutig und macht dem Favoriten das Leben schwer. Der kann am Ende jubeln. Beim Siegtreffer von Starstürmer Harry Kane sorgt der VAR für ein Kuriosum."

kicker: "Dank eines 2:1-Erfolgs gegen Galatasaray steht der FC Bayern vorzeitig als Gruppensieger der Champions-League-Gruppe A fest. Die Belastung der kommenden Wochen bereitet aber dennoch Sorgen."

Bild: "Die Mega-Serie geht weiter, dafür gibt es aber Mega-Sorgen. Die Bayern gewinnen gegen Galatasaray 2:1 - Kane macht's!"

Spiegel: "Der FC Bayern zeigte gegen Galatasaray einen nüchternen Auftritt mit wenigen Torchancen. In der Schlussphase konnten sich die Münchner aber auf ihren Topstürmer verlassen."

Süddeutsche Zeitung: "Kane Abseits: In einem unterhaltsamen Spiel hat der FC Bayern ein paar Probleme mit Galatasaray. Doch Harry Kane bezwingt die Gäste - und den Videobeweis. Die Münchner qualifizieren sich vorzeitig fürs Achtelfinale."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Nach der Gala in der Bundesliga in Dortmund müssen die Münchner in der Champions League härter kämpfen. Gegen Galatasaray trifft Harry Kane erst spät. Doch Jamal Musiala sorgt für ein neues Problem."

tz: "Der FC Bayern besiegt Galatasaray 2:1 (0:0) und steht einmal mehr im Achtelfinale der Champions League. Zu verdanken haben die Münchner das nicht zuletzt Doppelpacker Harry Kane. Erneut stellte der englische Superstar seine Extra-Klasse beeindruckend unter Beweis."

TÜRKEI

Hürriyet: "Galatasaray verliert im vierten Spiel der Champions League-Gruppe A mit 1:2 gegen Bayern München, wobei sie die Gegentore in den letzten Momenten der zweiten Halbzeit kassierten. [...] Während die Entscheidungen von Referee Antonio Nobre ihre Spuren hinterließen, wurde behauptet, dass die Abseitslinie beim nicht gegebenen Tor der Gelb-Roten aus dem falschen Bereich gezogen worden sei."

Sabah: "Im 4. Spiel der Champions League-Gruppe A war Galatasaray zu Gast beim FC Bayern München und verlor mit 1:2. Unser Vertreter, der einen großartigen Start in die Partie hinlegte, verzauberte Millionen deutscher Fans."

ENGLAND

Daily Mail: "Harry Kane erzielt in den letzten zehn Minuten zwei Tore und sichert den Deutschen das Achtelfinale der Champions League. Cedric Bakambu trifft für den letzten Trost der Gäste."

The Sun: "Gals Galore: Harry Kane setzt mit zwei Treffern gegen Galatasaray seinen fulminanten Bayern-Start fort und sorgt für den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale."