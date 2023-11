Kimmich-Abschied? "Haben uns nicht im Detail unterhalten"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich hat seinen Vertrag beim FC Bayern noch nicht verlängert

In den vergangenen Wochen wurde die Zukunft von Joshua Kimmich beim FC Bayern mehrfach infrage gestellt. Grund ist sein 2025 auslaufender Vertrag, der bisher nicht verlängert wurde. Sportchef Christoph Freund äußerte sich am Mittwochabend zu dem durchaus brisanten Thema.

Auf Joshua Kimmich prasselt seit einigen Wochen ungewohnt viel Kritik ein. Vor allem von externen Beobachtern wurde der Mittelfeldspieler angezählt. Intern sieht es anders aus. Dort ist alles in bester Ordnung, versicherte Bayern-Sportchef Christoph Freund am Mittwoch nach dem Champions-League-Spiel der Münchner gegen Galatasaray.

Kimmich sei nach wie vor "sehr wichtig" für den Rekordmeister und ein "absoluter Führungsspieler", sagte Freund. "Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", erklärte Freund, dass das Binnenklima zwischen Klub und Spieler nach wie vor gut sei.

Kimmich führt Gespräche mit Bossen des FC Bayern

Auch die noch nicht erfolgte Verlängerung des bereits 2025 auslaufenden Vertrags bereitet Freund kein Kopfzerbrechen. Allerdings bestätigte auch er, dass sich die Parteien noch nicht an einen Tisch gesetzt haben, um das Thema final auszudiskutieren.

"Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten", verriet Freund, fügte aber direkt hinzu: "Aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen." Ob die Tendenz beim Nationalspieler eher zu einem Verbleib oder doch hin zu einem Wechsel führt, konnte oder wollte der Sportchef hingegen nicht sagen.

Dass es bei Kimmich in den letzten Wochen nicht immer nach Plan lief, gab auch Freund zu. Allerdings sieht er die Sache nicht so dramatisch wie einige der Kritiker. "Wenn man so konstant wie er über einen solch langen Zeitraum auf so hohem Niveau spielt, da gibt's mal den einen oder anderen Fehler", zeigte der Sportchef Verständnis für den ein oder anderen Bock des Nationalspielers in der jüngsten Vergangenheit.