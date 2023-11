Umsatzrekord des FC Bayern durchgesickert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Vereinspräsident Herbert Hainer hat bei den Zahlen des FC Bayern gut lachen

Der FC Bayern kann auf seiner Jahreshauptversammlung am Sonntag wohl gute Nachrichten verkünden. Laut einem Medienbericht haben die Münchner einen neuen Umsatzrekord erwirtschaftet.

Wenn der FC Bayern am Sonntag zur Jahreshauptversammlung bittet, werden wie immer die Geschäftszahlen mit Spannung erwartet.

Nach Informationen des "kicker" hat deutsche Serienmeister in der letzten Saison einen Umsatzrekord erzielt. Das Fachmagazin schreibt von einer Summe von "womöglich deutlich jenseits" der 800 Millionen Euro.

Zum Vergleich: Die bisherige Bestmarke datiert aus der Saison 2018/19. Damals erwirtschaftete der FC Bayern einen Umsatz von 750,4 Millionen Euro.

Auch in der vergangenen Saison schrieben die Münchner wieder schwarze Zahlen. Die genauen Daten werden am Sonntag im Rahmen der Jahreshauptversammlung verkündet.

FC Bayern: Rekord-Transfer noch nicht in der Bilanz

Der Rekord-Transfer von Harry Kane wirkt sich übrigens noch nicht auf die Bilanz aus. Schließlich wechselte der 30-Jährige erst im August und somit im aktuellen Geschäftsjahr an die Säbener Straße.

Die Verpflichtung des englischen Nationalmannschaftskapitän kostete den Champions-League-Teilnehmer rund 100 Millionen Euro. Eine Investition, die sich für den FC Bayern aus sportlicher Sicht bis dato vollends bezahlt macht.

Wie der "kicker" berichtet, will Vereinspräsident Herbert Hainer in seiner JHV-Rede "einen Schwerpunkt auf das soziale Engagement des Rekordmeisters legen". Zudem wird der Nachfolger von Uli Hoeneß wie gewohnt auf die sportliche Entwicklung an der Säbener Straße eingehen.

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell hinter Bayer Leverkusen auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Münchner stehen in der Champions League nach den ersten vier Spieltagen bereits sicher im Achtelfinale. Der Titelgewinn im DFB-Pokal wurde durch die Zweitrunden-Blamage bei Drittligist 1. FC Saarbrücken hingegen schon verpasst.