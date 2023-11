Auswärtsspiel in der Allianz Arena: Goretzka "erschrocken"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Leon Goretzka vom FC Bayern sog vor dem Spiel gegen Galatasaray die besondere Atmosphäre auf

Als die Spieler des FC Bayern vor der Champions-League-Partie gegen Galatasaray (2:1) den Rasen der Allianz Arena zum Warmmachen betraten, wurden sie mit einem lauten Pfeifkonzert begrüßt. Selbst Leon Goretzka war überrascht über die Auswärtsstimmung im eigenen Stadion. Einige Münchner Fans zeigten sich entsetzt.

Wie stimmgewaltig und frenetisch die Fans von Galatasaray sind, das wusste der FC Bayern spätestens seit dem Hinspiel in Istanbul, als über 130 Dezibel im Stadion gemessen wurden. Ebenfalls voraussehbar war, dass sich viele Gala-Fans aus Deutschland um Karten für das Rückspiel in der Allianz Arena bemühen und alles daransetzen würden, ihr Team zu unterstützen.

Dass sich die Spieler des FC Bayern am Mittwochabend jedoch zeitweise wie in einem Auswärtsspiel wähnen mussten, überraschte dennoch. Als die Münchner etwa zum Warmmachen aufs Feld liefen, wurden sie von lautstarken Pfiffen der zahlreichen Gala-Fans begrüßt. Rund 15.000 Anhänger der Löwen sollen im Stadion gewesen sein.

FC Bayern: Leon Goretzka "ein bisschen erschrocken"

Als die Spieler der Gäste die Arena betraten, wurde es hingegen erstmals richtig laut.

"Es ist Wahnsinn, wie gerade türkische Fans ihre Mannschaften unterstützen", bekannte nach dem Spiel Mittelfeldmann Leon Goretzka: "Ich habe mich ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt, als wir vor dem Spiel rausgegangen sind, weil ich damit gar nicht so gerechnet habe, als auf einmal das Pfeifkonzert anfing."

Goretzka hatte mit dem großen Auswärtssupport aber keine Probleme und freute sich vielmehr über "eine geile Stimmung" im Stadion. "Unsere Fans haben auch gut dagegengehalten. Die wollten auch zeigen, wer hier Chef im Ring ist. Es hat Spaß gemacht."

Bayern-Fans üben harsche Kritik

Unter einigen Fans des FC Bayern machte sich allerdings auch Frust breit. Dass so viele Gala-Anhänger überhaupt ins Stadion kommen konnten, war augenscheinlich nur deshalb möglich, weil viele Münchner Dauerkarten-Inhaber ihr Ticket für das Spiel verkauft hatten. Das offizielle Kontingent der UEFA betrug nur 5.000 Karten für den Gästeblock.

"Jeder, der sich selbst als Bayern-Fan bezeichnet und seine Karten an Gäste/Gala-Fans verkauft, sollte sich schämen und dringend mal sein Fan-Dasein überdenken", lautete nur eine der kritischen Reaktionen von Bayern-Anhängern auf X, vormals Twitter. "Diese Atmosphäre ist die peinlichste, die ich je in der Allianz Arena gesehen habe. Welcher Bayern-Fan verkauft mit gutem Gewissen an Gala-Fans seine Tickets?", so ein anderer Kommentar.