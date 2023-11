Basler redet sich wegen Tuchel in Rage

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Mario Basler kann die Kritik an Thomas Tuchel (FC Bayern) nicht verstehen

Der giftige TV-Auftritt von Thomas Tuchel nach dem 4:0-Erfolg des FC Bayern gegen den BVB am Wochenende hallt weiter nach. Nun hat sich Ex-Bundesliga-Star Mario Basler eingeschaltet, eine Lanze für den Trainer gebrochen und gegen die Medien ausgeteilt.

"Ich finde es so schwachsinnig, dass man Bayern München oder Thomas Tuchel so an den Pranger stellt. Es ist für mich ein hervorragender Trainer, ein Weltklasse-Trainer, der sich schon bewiesen hat", redete sich Basler bei "Sport1" in Rage und fügte an: "Muss der sich alles gefallen lassen?"

Tuchel hatte zuvor nach weitreichender Kritik an angeblich fehlender Weiterentwicklung bei den Münchnern durch die TV-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus sowie nach Gerüchten um ein mutmaßlich gestörtes Klima zwischen Mannschaft und Coach nach dem 4:0-Sieg in Dortmund im "Sky"-Interview seine Wut über die Berichterstattung herausgelassen, auf Fragen nur ironisch reagiert und war dann schnell abgedampft.

Auch auf der folgenden Pressekonferenz überwog bei Tuchel beißende Ironie. "Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi", sagte er unter anderem auf Fragen der Journalisten. Während die Bayern-Verantwortlichen Tuchel in Schutz nahmen, gab es an andere Orten auch Kritik für die dünnhäutige Reaktion des Coaches.

Basler hingegen zeigte volles Verständnis für Tuchels Wutausbruch. Die jüngste Kritik habe keine Grundlage. Nach dem schlechten Abschneiden in der letzten Saison sei das Ganze angebracht gewesen. Aber jetzt nicht. "Bayern München ist in der Tabelle zwei Punkte hinter Leverkusen, die eine Sensationssaison spielen, in der Champions League haben sie alles gewonnen", rechnete Basler vor.

Was den Ex-Profi freute: Die Experten seien in ihrer verfrühten Kritik mit dem 4:0-Sieg des FC Bayern beim BVB geradezu "bestraft" worden. Er habe bereits nach der 1:2-Niederlage im DFB-Pokal in Saarbrücken und der drauffolgenden Krittelei gemunkelt, dass Tuchel "sich rächen" werde, so Basler weiter.

FC Bayern: Basler stellt sich hinter Tuchel

"Muss ein Trainer sich auf die Fresse hauen lassen und darf dann nichts sagen?", fragte der Ex-Münchner rhetorisch. Auch, dass Tuchel auf der besagten Pressekonferenz weiter auf Ironie setzte, sei "zu Recht" passiert.

Peter Neururer wies Basler bei "Sport1" jedoch darauf hin, dass Tuchel durchaus das Recht gehabt habe, im "Sky"-Interview, wo auch Matthäus anwesend war, ironisch zu sein. Dass Tuchel das Thema jedoch mit in die folgende Pressekonferenz nahm und von sich aus erneut beißend reagierte, sei "übertrieben" gewesen.