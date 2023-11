Manchester United "ein Schatten seiner selbst"

IMAGO/PETTER ARVIDSON

Manchester United ist Tabellenletzter der Bayern-Gruppe A

Manchester United hatte beim Champions-League-Auswärtsspiel beim FC Kopenhagen schon alles im Griff, dann verfiel der englische Rekordmeister aber regelrecht in Einzelteile. In der Gruppe A mit dem FC Bayern wird es für die Red Devils langsam zappenduster, TV-Experte Dietmar Hamann zeichnet ein düsteres Szenario.

Wilde Königsklassen-Nacht in Dänemark: Manchester United hat am vierten Spieltag der Gruppe A eine zwischenzeitliche 2:0-Führung aus der Hand gegeben und mit 3:4 (2:2) verloren. Statt der wichtigen drei Punkte im Kampf um den zweiten Platz hinter den nun bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Bayern nahmen die Engländer vor allem neue Diskussionen um die Zukunft von Teammanager Erik ten Hag mit.

Für den Niederländer war es die neunte Pleite im 17. Pflichtspiel mit Manchester United. Nach vier Königsklassen-Spielen belegt der Top-Klub mit drei Punkten den letzten Platz. In Istanbul (29.11.) und gegen den FC Bayern (12.12.) sind Siege daher Pflicht.

Hamann zerlegt Bayerns Gruppengegner

Beim dänischen Meister lief zunächst alles nach Plan: Der ehemalige Kopenhagener Rasmus Höjlund (3., 28.) brachte seinen neuen Klub früh auf Kurs. Als dann jedoch Angreifer Marcus Rashford (42.) nach einem Foulspiel mit Rot vom Feld geschickt wurde, zerfiel United förmlich in Einzelteile.

Noch vor dem Pausenpfiff, auch dank einer 13-minütigen Nachspielzeit, brachten Mohamed Elyounoussi (45.) und Diogo Gonçalves (45.+9, Elfmeter) ihre Farben zurück ins Spiel. Zwar gelang Bruno Fernandes (69., Elfmeter) noch einmal ein Führungstreffer, Lukas Lerager (83.) und der gerade einmal 17 Jahre alte Roony Bardghji (87.) verwandelten den Parken aber anschließend in ein Tollhaus.

Dietmar Hamann, der im Laufe seiner Spielerkarriere zwischen 1998 und 2011 in England spielte, glaubt nicht mehr an ein Weiterkommen des eigentlichen Favoriten. "Sie haben nach vier Spielen elf Gegentore kassiert in der Gruppe. Ich glaube nicht, dass Manchester United weiterkommt. Es ist wirklich traurig, was mit diesem Verein passiert ist", urteilte er bei "Sky Austria": "Er ist ein Schatten seiner selbst. Das Stadion fällt auseinander, die Mannschaft ist nichts wert, da kann man mit den Fans nur Mitleid haben."