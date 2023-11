FC Bayern diskutiert Eberl-Verpflichtung

IMAGO/Revierfoto

Max Eberl wird weiter beim FC Bayern gehandelt

Die Personalie Max Eberl könnte beim FC Bayern in den kommenden Tagen offenbar an Fahrt aufnehmen. Der erfahrene Fußball-Manager hat zwar wohl noch eine weitere Option zur Auswahl, die Spur führt momentan aber in Richtung Säbener Straße.

Finden der FC Bayern und Max Eberl bald zusammen? Der 50-Jährige wird bereits seit geraumer Zeit beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Das Thema kommt an der Säbener Straße anscheinend zeitnah auf den Tisch.

Wie es in der "Bild"-Sendung "Englische Woche" heißt, kommt der Aufsichtsrat des FC Bayern am kommenden Montag zusammen. Das Gremium will dann offenbar erörtern, ob ein Vorstoß bei Eberl gewagt werden soll.

Max Eberl hat wohl einige Fürsprecher beim FC Bayern

Der Funktionär genießt im Münchner Aufsichtsrat wohl viele Fürsprecher. So soll die Mehrheit des Kontrollgremiums einer möglichen Verpflichtung positiv gegenüberstehen, heißt es.

Eberl ist nach seinem Aus als Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig im September ohne Arbeitgeber. Der Fußball-Fachmann könnte beim FC Bayern den Posten des Sportvorstands übernehmen. Die Stelle ist seit der Trennung von Hasan Salihamidzic im Mai nicht besetzt.

Eberl soll aber nicht nur den FC Bayern als Zukunftsoption haben. Dem FC Liverpool wird ebenfalls Interesse am 50-Jährigen nachgesagt. Eberl favorisiert jedoch wohl ein Engagement in München.

Max Eberl mit Vergangenheit beim FC Bayern

Der ehemalige Manager von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig kennt den FC Bayern aus seiner aktiven Zeit als Spieler. So durchlief Eberl mehrere Nachwuchsteams an der Isar und absolvierte später eine Partie für die erste Mannschaft des FC Bayern. Ansonsten kam er in der Zweitvertretung zum Zug.

Nun könnte Eberl an die Säbener Straße zurückkehren. Möglich auch, dass die Personalie bereits am Sonntag im Rahmen der Jahreshauptversammlung diskutiert wird.