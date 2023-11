RTL überträgt Auslosung der EM-Gruppen

IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird mit Spannung auf die Auslosung der EM-Gruppen blicken

Die UEFA EURO 2024 steht vor der Tür! Am 2. Dezember erfolgt in Hamburg die Auslosung zur Gruppenphase des Turniers. RTL überträgt die Ziehung live ab 17:45 Uhr mit Moderator Florian König und TV-Experte Steffen Freund aus dem Studio 3 des Kölner Senders.

Wartet bei der Heim-EM eine Hammergruppe auf das DFB-Team? Gemeinsam schalten Florian König und Steffen Freund im Vorlauf live nach Hamburg zu den Reporter:innen Laura Papendick und Felix Görner. Im Live-Kommentar begleiten Marco Hagemann und Steffen Freund die Ziehung. Im Anschluss an die Hauptnachrichtensendung "RTL Aktuell" folgen um 19:05 Uhr Analysen und Stimmen zur Auslosung.

Als Gastgeber des Turniers ist Deutschland bei der Auslosung als Kopf der Gruppe A gesetzt und kann in der Gruppenphase der Europameisterschaft nicht auf die jeweiligen Erstplatzierten der Qualifikationsgruppen treffen.

NITRO überträgt an den finalen Spieltagen der European Qualifiers zudem mit Italien vs. Mazedonien (17.11., 20:15 Uhr) und Ukraine vs. Italien (20.11., 20:15 Uhr, live aus Leverkusen) zwei Highlight-Partien aus der hochspannenden Quali-Gruppe C.

RTL überträgt zur UEFA EURO 2024 zwölf EM-Spiele live im Free-TV und berichtet mit ausführlichen Highlight-Rechten plattformübergreifend und direkt nach Abpfiff über alle 51 Partien des Turniers.