Haaland-Agentin befeuert Wechsel-Gerüchte

IMAGO/MI News

Verlässt Erling Haaland Manchester City?

Obwohl Erling Haaland erst im Sommer 2022 zu Manchester City wechselte und einen langfristigen Vertrag bis 2027 unterschrieb, hört die Gerüchteküche nicht auf zu brodeln. Die Agentin des ehemaligen BVB-Stars befeuerte die Spekulationen nun.

Nachdem Real Madrid offenbar Abstand von PSG-Superstar Kylian Mbappé genommen hat, könnte Erling Haaland wieder in den Fokus der Königlichen rücken.

Der spanische Topklub galt bereits im Sommer 2022 als aussichtsreicher Anwärter auf eine Verpflichtung des Norwegers, der damals nach zwei herausragenden Saison beim BVB bekanntgab, dass er Dortmund verlassen wird. Letztlich landete der Goalgetter allerdings bei ManCity.

Laut "El Nacional" tritt im Sommer 2024 eine Klausel in Kraft, die es Haaland ermöglichen soll, die Sky Blues für eine fixe Ablöse in Höhe von 300 Millionen Euro zu verlassen. Etwa die Summe, die Madrid für den Mbappé-Deal in die Hand genommen hätte.

Haaland-Beraterin bei Real-Spiel

Dass sich Haalands Beraterin Rafaela Pimenta den 3:0-Sieg von Real Madrid in der Champions League gegen Sporting Braga im Estadio Santiago Bernabéu anschaute, hat zumindest in Spanien für Aufregung gesorgt.

Die Presse spekulierte nach dem Besuch, ob Pimentas Anwesenheit etwas mit einem Wechsel ihres Klienten zu tun haben könnte. Auf die Frage, ob sie die Gelegenheit nutzt, um mit Real-Präsident Florentino Pérez über Haaland zu reden, antwortete die Beraterin aber klar: "Nein".

Pimenta selbst scheint von Real Madrid angetan zu sein. "Es gibt die Premier League und dann gibt es noch Madrid. Real hat etwas Eigenes und ist der Traum für die Spieler. Madrid hält diesen Zauber aufrecht", sagte die Brasilianerin Anfang des Jahres.

Um einen möglichen Haaland-Abgang zu verhindern, plant ManCity Medienberichten zufolge eine Verlängerung mit einer ordentlichen Gehaltserhöhung. Statt 20 Millionen Euro pro Saison könnte der 23-Jährige bald das Doppelte kassieren.