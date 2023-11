Enthüllt! So reagierte Hoeneß auf den Tuchel-Zoff

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (l.) mit Thomas Tuchel

Der öffentlichen Disput zwischen Thomas Tuchel und den TV-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann hatte seit der letzten Woche hohe Wellen geschlagen. Nur einer, der sonst um keine Meinung verlegen ist, hielt sich in der Debatte bis dato im Hintergrund: Der Ehrenpräsident und Klubpatron des FC Bayern, Uli Hoeneß.

Nach dem Auftritt von Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel, der am "Sky"-Mikrofon die Einschätzungen und Analysen der Ex-FCB-Spieler Matthäus und Hamann am Spiel des deutschen Meisters harsch kritisierte, sprangen ihm gleich mehrere Granden der Münchner zur Seite. So sicherte beispielsweise Vereinspräsident Herbert Hainer seine volle Unterstützung für den Coach zu, auch Sportdirektor Christoph Freund äußerte sich ähnlich.

Der FC Bayern ließ damit die altbekannte "Wagenburg-Mentalität" wieder aufleben, die den Klub bereits in der Vergangenheit durch stürmische Zeiten begleitete.

Rund um den langjährigen Bayern-Macher und heutigen Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß war es in den letzten Tagen allerdings noch ruhig geblieben.

Laut Informationen von "Bild"-Fußballchef Christian Falk hat aber auch der 71-Jährige eine klare Meinung zu den öffentlichen Auftritten Thomas Tuchels nach dem 4:0-Erfolg gegen den BVB, als dieser sich überaus trotzig und mit einer süffisanten Gereiztheit am "Sky"-Mikrofon sowie auf der anschließenden Pressekonferenz gezeigt hatte.

Hoeneß soll Tuchel "im Verein sehr den Rücken gestärkt" haben

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" hieß, soll Hoeneß genau dieser Auftritt des Cheftrainers "ganz gut gefallen haben", er soll sogar "ganz nach dem Geschmack" Hoeneß' gewesen sein.

Statt Tuchel im Nachgang öffentlich zur Seite zu springen, soll sich Hoeneß mehr für den internen Weg entschieden haben. Wie es weiter hieß, habe der Ehrenpräsident dem Coach nämlich "im Verein sehr den Rücken gestärkt" nach dessen Auseinandersetzungen mit Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sowie Vizeweltmeister Dietmar Hamann.

Innerhalb des Klubs wurde das Standing Tuchels beim FC Bayern in den vergangenen Tagen somit eher gestärkt denn geschwächt.