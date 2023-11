Insider widerspricht wilden Mbappé-Gerüchten

IMAGO

Die Zukunft von PSG-Superstar Kylian Mbappé ist und bleibt ein großes Thema

Wieder mal große Aufregung um Kylian Mbappé: Am Donnerstag berichtet der spanische Radiosender "Cadena Ser", Real Madrid werde den Superstar nun doch nicht verpflichten. Eine Einschätzung, der ein Transferinsider entschieden widerspricht.

Hat Real Madrid den Transfer von Kylian Mbappé endgültig zu den Akten gelegt? Genau dies ist laut Informationen des spanischen Radiosenders "Cadena Ser" der Fall. Dort wurde am Donnerstag berichtet, die Königlichen hätten sich aus mehrere Gründen gegen den Deal entschieden.

"Transferexperte" Fabrizio Romano kann diese Entwicklung jedoch nicht bestätigen. In seiner "CaughtOffside"-Kolumne berichtet er, dass sich die Situation rund um den PSG-Superstar in keinster Weise verändert habe. Nichts sei passiert und nichts werde sich in der Mitte der Saison ergeben, schrieb der für gewöhnlich gut informierte Journalist.

Mbappé wäre "perfekt" für Real Madrid

"Real Madrid will das Verhältnis zwischen sich und PSG und zwischen PSG und Mbappé nicht noch komplizierter machen", begründete Romano die selbst auferlegte Funkstille der Königlichen. Weder im November noch im Dezember rechne er mit konkreten Entwicklungen in der Mbappé-Frage, ergänzte der Italiener.

Geht es nach Romano, so wäre es nicht clever von den Königlichen, eine Mbappé-Verpflichtung vorzeitig zu den Akten zu legen: "Meiner Meinung nach braucht Real Madrid einen Stürmer und Mbappé wäre perfekt für sie. Er ist einer der besten Spieler der Welt und es wäre fantastisch, ihn an der Seite von Spielern wie Jude Bellingham und Vinicius Junior zu sehen."

Die Gerüchte um eine Real-Absage an Mbappé hatte der spanische Rekordmeister in dieser Woche zwar nicht befeuert, aber dennoch selbst ein Stück weit in den Fokus gerückt. Die Königlichen veröffentlichten ein Statement, in dem sie versicherten, keine Gespräche mit dem Superstar geführt zu haben. Laut Romano hat der spanische Rekordmeister die Erklärung aus einem ganz simplen Grund veröffentlicht: "Weil bis jetzt nichts passiert ist."