Nagelsmann will die "Baustelle" in der Abwehr schließen

IMAGO/Marc Schueler

DFB-Coach Nagelsmann hat seinen Kader für die kommenden Spiele nominiert

Julian Nagelsmann will in den kommenden Fußball-Länderspielen besonders an der Defensive der Nationalmannschaft arbeiten.

"Unsere Baustelle ist stabiles Verteidigen, das wollen wir jetzt hinkriegen", sagte der Bundestrainer am Freitagmorgen: "Auch mit einer erweiterten taktischen Herangehensweise. Wir müssen defensiv variabler werden."

Darunter solle allerdings nicht der traditionell stark besetzte Angriff leiden.

"Wir sehen die sehr gute Offensive weiterhin als Prunkstück, brauchen aber die defensive Stabilität, um die Offensive so auf den Platz zu bringen, wie wir uns das vorstellen", betonte Nagelsmann. "Das wird einer der Schwerpunkte sein."

Die Nationalmannschaft spielt am 18. November in Berlin gegen die Türkei. Drei Tage später geht es in Wien gegen Österreich.