Vor Bayern-Duell: Schmidt reagiert auf Boateng-Gerüchte

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jérôme Boateng soll Thema beim 1. FC Heidenheim sein

Ausgerechnet vor dem ersten Bundesliga-Spiel gegen den FC Bayern am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) ploppten bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim spektakuläre Gerüchte auf. Wie es seit Beginn dieser Woche hieß, soll sich der Bundesliga-Neuling ernsthaft mit der Personalie Jérôme Boateng beschäftigt haben. Zur der Causa hat sich jetzt Cheftrainer Frank Schmidt erstmals geäußert.

Schon am Montag kam die Meldung erstmals in der "Sport Bild" auf, wonach sich Verantwortliche des FCH mit Boatengs Berater Tolga Dirican von der Agentur TDS Sports getroffen haben sollen, um die Möglichkeiten einer Verpflichtung des vereinslosen Weltmeisters von 2014 zu prüfen.

Der Klub selbst hatte die Gerüchte bis zuletzt unkommentiert gelassen: "Wir als 1. FC Heidenheim äußern uns grundsätzlich nicht zu personellen Spekulationen, deshalb auch dazu nicht", hatte es von dem Tabellen-13. auf "Sport Bild"-Anfrage geheißen.

Am Freitag wurde dann auch Frank Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem ersten Liga-Gastspiel beim FC Bayern auf den 35-Jährigen angesprochen.

Der FCH-Coach zeigte sich dabei demonstrativ ahnungslos und wollte zu der Personalie nicht mehr als nötig sagen: "Keine Ahnung, also ich weiß von nix, ich war selber überrascht, was ich da alles gelesen habe", so der knappe Kommentar des Heidenheimer Urgesteins.

Boateng wurde mit dem FC Bayern neunmal Deutscher Meister

Jérôme Boateng ist seit dem Sommer vereinslos, spielte zuletzt für Olympique Lyon in der französischen Ligue 1. Der Abwehrspieler wurde im Oktober einige Male beim FC Bayern zu Probetrainings eingeladen, eine erneute Verpflichtung des Defensivmanns kam aber nicht zustande.

Boateng hatte mit dem FC Bayern zwischen 2011 und 2021 unter anderem neun deutsche Meisterschaften und fünf DFB-Pokalsiege gefeiert. In den Jahren 2012 und 2020 gewann er zudem mit den Münchnern die Champions League.