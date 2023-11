Hoeneß und Hainer schwärmen von neuem Bayern-Projekt

IMAGO/Michaela Merk

Neues Projekt für Demenzkranke beim FC Bayern

Nicht nur auf dem Fußballplatz setzt der FC Bayern Zeichen, auch gesellschaftliche Projekte spielen beim deutschen Rekordmeister eine große Rolle. Nun wurde eine besondere Aktion für Demenzkranke vorgestellt.

Wie der Verein mitteilte, wurde mit Expertenhilfe ein sogenannter Erinnerungskoffer für Menschen entwickelt, die an Demenz erkrankt sind. Leitmotiv des Projekts ist der Slogan "Forever Number One", der in der Münchner Klubhymne vorkommt.

Ziel sei es, dass für "Betroffene sowie deren Angehörige gemeinsame Momente der Erinnerungen geschaffen werden". In diesem Zusammenhang verwies der FC Bayern auf Studien, laut derer "die Beschäftigung mit originalen Zeitzeugnissen aus der Vergangenheit bei Demenzerkrankungen helfen, Emotionen zu wecken und Freude zu schenken".

Der Koffer kann per E-Mail beim Verein angefragt und ausgeliehen werden, ein weiteres Exemplar wird im FCB-Museum ausgestellt, um ein Bewusstsein für die Thematik zu schaffen.

Zur Verfügung gestellt wurden die Koffer von den beiden langjährigen Führungsspielern Manuel Neuer und Joshua Kimmich.

FC Bayern: Hainer und Hoeneß loben neues Projekt

"Wir wollen Betroffenen und ihren Angehörigen helfen, Emotionen und Erinnerungen durch eine Zeitreise mit dem FC Bayern neu durchleben zu können. Ziel ist es generell, diese Krankheit in der Gesellschaft präsenter zu machen, vor allem das Thema Teilhabe zu etablieren und Hemmungen im Umgang mit Demenz abzubauen", erklärte FCB-Präsident Herbert Hainer.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß ergänzte: "Das Projekt ist ein wunderbares Zeichen, dass der FC Bayern immer alles unternimmt, dass sich beim FC Bayern niemand ausgeschlossen fühlen muss. Die gemeinsame Leidenschaft für den FC Bayern kann hier eine Brücke sein, um Grenzen zu überwinden und ins Gespräch zu kommen. Ich hoffe, dass wir den Betroffenen etwas Gutes tun können. Wenn man etwas machen kann, das etwas Positives bewirkt, muss man das versuchen."