Jetzt trifft's Gündogan: Nächste Schelte von Hamann

Ilkay Gündogan wurde von Julian Nagelsmann als Kapitän bestätigt

Kurz nachdem Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft bestätigt wurde, traf der 36-Jährige eine grundsätzliche Entscheidung: Ilkay Gündogan bleibt fester Kapitän der deutschen Auswahl und wird das Team als Captain in Richtung Heim-EM 2024 anführen. Eine Entscheidung, die bei TV-Experte Dietmar Hamann für großes Kopfschütteln sorgte.

Der Vize-Weltmeister von 2002 ließ im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" keine Zweifel daran aufkommen, was er von der Entscheidung Nagelsmanns halte, den Mittelfeldstar des FC Barcelona weiterhin mit der Spielführer-Binde zu betrauen.

"Ich halte es für einen Fehler, dass Ilkay Gündogan zum deutschen Captain gemacht wurde", meinte der 50-Jährige und erklärte dazu: "Er spielte überragend bei Manchester City, in dieser Mannschaft, die 80 Prozent Ballbesitz hat. Dort konnte er seine Qualitäten, seine Technik und Torgefahr ausspielen, hinter ihm räumten Rodri und John Stones ab. Deutschland spielt einen anderen Fußball, wir sind nicht so dominant."

Hamann war in den vergangenen Monaten immer wieder mit harter Kritik in seiner Funktion als TV-Experte aufgefallen, hatte unter anderem Leistungen beim FC Bayern beim BVB und eben der Nationalmannschaft scharfzüngig analysiert.

Grundsätzlich beobachte er in der deutschen Nationalmannschaft einen deutlich schwächeren Gündogan, als im Klub für Manchester City oder seit diesem Sommer FC Barcelona, wie Hamann ausführte.

"Nüchtern betrachtet lässt sich sagen: Vielleicht zehn seiner siebzig Länderspiele waren gut. Wenn man ihn zum Captain macht, vergibt man sich Optionen. Ich sehe ihn nicht auf der Doppelsechs, er muss weiter vorne spielen, aber dort haben wir Musiala und Wirtz, die ich in der Mannschaft haben möchte. Sané und Gnabry müssen auch spielen mit ihrer Schnelligkeit und Klasse. Also kann es nun passieren, dass ein paar von ihnen auf die Bank müssen", so Hamann.

Kimmich wieder hinten recht? "Schwierige Frage"

Rein faktisch hat Gündogan bis dato genau 71 Mal für Deutschland gespielt, dabei 18 Tore erzielt. Vor allem seine beiden WM-Teilnahmen endeten jeweils im Fiasko. 2018 durfte er in Russland nur einmal als Einwechselspieler ran, 2022 wurde er in allen drei Gruppenspielen ausgewechselt. Bei beiden Turnieren schied Deutschland schon in der Gruppenphase aus.

Ob Gündogan anstelle von Joshua Kimmich weiterhin im zentral-defensiven Mittelfeld gesetzt sei und der Bayern-Star stattdessen auf die Rechtsverteidiger-Position zurückkehren könnte, vermochte Hamann derweil noch nicht zu prognostizieren: "Schwierige Frage. Wir haben kaum Außenverteidiger von internationalem Format. Bei den Bayern gibt es ja auch Diskussionen um ihn. Jüngst in Dortmund fehlte er gesperrt, als das Team unter Tuchel erstmals in acht Monaten richtig überzeugte. Tuchel hat gesagt, Kimmich sei kein Sechser – mit dieser Einschätzung bin ich nicht einverstanden. Es ist Einstellungssache, diszipliniert zu spielen."