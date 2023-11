Verwirrung um Musiala-Plan von Real Madrid

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Wie geht es für Jamala Musiala beim FC Bayern weiter?

Der FC Bayern hofft auf eine Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala. Jedoch soll Real Madrid den Nationalspieler als erste Alternative zu Kylian Mbappe auf der Transferliste haben - oder doch nicht?

Wie das spanische Portal "Don Diario" berichtet, stehen weder Musiala noch Erling Haaland von Manchester City ganz oben auf dem Zettel von Real Madrid. Stattdessen sollen die Aktien von Victor Osimhen in der spanischen Hauptstadt gestiegen sein.

Der 24-Jährige ist noch bis 2025 an die SSC Neapel gebunden. Im September sorgte ein Tiktok-Video für schwere Verstimmungen zwischen Verein und Spieler. Allerdings bekannte sich der Mittelstürmer anschließend zum italienischen Meister.

Osimhen war Thema beim FC Bayern

Dennoch kursiert der Name des nigerianischen Nationalspielers bereits seit Monaten in der Gerüchteküche. Der FC Bayern wurde vor der Verpflichtung von Harry Kane ebenfalls mit Osimhen in Verbindung gebracht. Nun also wird der Napoli-Star bei Real Madrid ins Spiel gebracht.

"Sport Bild" hatte zuletzt vermeldet, dass Musiala bei den Königlichen die erste Alternative sei, sollte die Verpflichtung von Mbappe scheitern. Der offensive Mittelfeldmann besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis 2026.

FC Bayern will mit Musiala sprechen

Der deutsche Rekordmeister will Musiala unbedingt halten. "Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken", kündigte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen am Mittwochabend bei "DAZN" an.

Es gebe aber "überhaupt keinen Grund zur Hektik. Wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen - und ich glaube, es wird auch ein gutes Ende finden", so der Nachfolger von Oliver Kahn.

"Sport Bild" zufolge winkt dem 20-Jährigen im Falle einer Verlängerung eine knappe Verdreifachung seines aktuellen Gehalts. Musiala soll beim FC Bayern derzeit rund acht Millionen Euro pro Jahr verdienen.