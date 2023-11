Guirassy lässt aufhorchen: Wechsel doch schon im Winter?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Verlässt Stuttgart-Torjäger Guirassy den Verein doch schon im Winter?

Am 11. Spieltag soll Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy gegen den BVB sein Comeback für die Schwaben feiern. Doch wie lange schnürt der 27-Jährige noch die Schuhe für den VfB?

Ein Wechsel im Winter galt bisher eigentlich immer als ausgeschlossen. Guirassy wolle die Saison definitiv in Stuttgart beenden, so der Tenor vieler Berichte. Nun hat sich der Stürmer in einem Interview mit dem "Guardian" selbst zu Wort gemeldet und einen Abgang in der kommenden Transfer-Periode nicht kategorisch ausgeschlossen.

"Jeder weiß, dass die Premier League eine der stärksten Ligen der Welt ist. Im Moment schließe ich keine Türen. Es gibt einige sehr große Mannschaften in Europa und der Fokus liegt nicht nur auf der Premier League", so der Guineer. Es selbst könne die Spekulationen um seine Person nicht verhindern.

Guirassy kann Stuttgart per Ausstiegsklausel verlassen

Trotzdem ist sich der Stürmer über die guten Bedingungen in Stuttgart im Klaren: "Wir haben in Stuttgart eine so gute Mannschaft und im Fußball ist alles möglich. Wenn wir weiterhin so bescheiden bleiben können wie bisher, dann haben wir gute Chancen."

Was außerdem für die Stuttgarter spricht: Ab Mitte Januar befindet sich Guirassy mit Guinea beim Afrika-Cup in der Elfenbeinküste. Das könnte Verhandlungen über einen Wechsel verkomplizieren und letztendlich zu einem Verbleib, wenn auch vielleicht nur vorerst, führen.

Der Torjäger steht noch bis 2026 in Stuttgart unter Vertrag, kann den Verein im Winter und im Sommer allerdings per Ausstiegsklausel verlassen. Bei einem Abgang im Januar würden die Schwaben 17,5 Millionen Euro kassieren, bei einem Wechsel im Sommer 2024 sogar 20 Millionen.

In bisher acht Bundesliga-Spielen in dieser Saison erzielte er satte 14 Treffer. Hinzu kommt ein Treffer im DFB-Pokal. In der Bundesliga steht er mit seiner Mannschaft vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund mit 21 Punkten auf dem dritten Platz.