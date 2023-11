Julian Nagelsmann muss Kader-Änderung vornehmen

IMAGO/Stephen Nadler/M.i.S.

Julian Nagelsmann hat eine Kader-Änderung vornehmen müssen

Kurz nach der offiziellen Kader-Bekanntgabe für den Länderspiel-Doppelpack gegen die Türkei und gegen Österreich muss Bundestrainer Julian Nagelsmann umdisponieren.

Robin Gosens vom 1. FC Union Berlin steht für die beiden letzten Länderspiele des Kalenderjahres nicht zur Verfügung. Das gab der DFB wenige Stunden nach der Kader-Bekanntgabe am Freitagnachmittag bekannt.

Statt Gosens wird David Raum von RB Leipzig zum Aufgebot der Fußball-Nationalmannschaft für die Partien am 18. November gegen die Türkei in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich gehören.

Kurios: RB-Trainer Marco Rose hatte die Entscheidung des Bundestrainers, den Leipziger Linksverteidiger nun doch mitzunehmen, auf seiner Spieltagspressekonferenz kurz zuvor ausgeplaudert: "Ich glaube, dass David nachnominiert wurde – da kann ich gleich mal die Bombe platzen lassen und auch mal etwas zuerst sagen."

Gosens in der DFB-Hierarchie eigentlich vor Raum

Robin Gosens' Fehlen liegt derweil nicht in einer Verletzung begründet. Vielmehr erwartet der 29-Jährige in den kommenden Tagen die Geburt seines zweiten Kindes und will daher bei seiner Frau bleiben.

Der Unioner liefert sich in der DFB-Auswahl auf der linken Abwehrseite ein Duell mit David Raum, zuletzt hatte er den Vorzug bekommen. Bei den ersten beiden Länderspielen unter Julian Nagelsmann in Nordamerika gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) stand der 29-Jährige im Oktober in der Startformation.

Gegen Mexiko wurde Raum nur eingewechselt, da Gosens muskuläre Probleme hatte, wie Nagelsmann nach dem Spiel in Philadelphia berichtete. David Raum blickt bereits auf 19-Länderspiele zurück, 16 Mal stand er dabei in der Startelf.

Neben David Raum stehen in Benjamin Henrichs und Janis Blaswich zwei weitere Mannschaftskollegen im Aufgebot des Bundestrainers. Für Torhüter Blaswich ist es die erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Erstmals dabei ist auch Werder Bremens Angreifer Marvin Ducksch.