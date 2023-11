Hier ist VfB Stuttgart vs. BVB im TV und Stream zu sehen

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Deniz Undav und der VfB Stuttgart fordern den BVB in der Bundesliga

Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart empfängt am 11. Bundesliga-Spieltag den BVB. Wo die ist Partie am Samstag (15:30 Uhr) im Fernsehen und im Stream zu sehen?

Wenn der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund in den letzten Partien aufeinander trafen, waren Tore vorprogrammiert. Im Hinspiel der vergangenen Saison setzte es für die Schwaben im Ruhrgebiet eine 0:5-Klatsche, im Rückspiel trennten sich beide Mannschaften unentschieden (3:3).

Ähnlich viele Tore könnten auch am Samstag (15:30 Uhr) fallen. Ob VfB Stuttgarts Torjäger Serhou Guirassy, der bei 14 Treffern steht, bei den Schwaben nach einer Muskelverletzung schon gegen Dortmund wieder zurückkehrt, ist noch offen. Natürlich sei die Torquote des Angreifers "außergewöhnlich", sagte BVB-Trainer Edin Terzic, der den Erfolg des VfB aber nicht allein an Guirassy festmachen wollte.

"Ich finde, dass sie im Ballbesitz sehr gut agieren und flexibel sind. Sie sind gefährlich über Konter, dazu stehen sie defensiv sehr stabil", sagte der Dortmunder Übungsleiter: "Das alles führt dazu, dass man erfolgreich Fußball spielt."

Während der VfB zuletzt mit den Niederlagen gegen Union Berlin (0:1) und 1. FC Heidenheim (0:2) zwei herbe Dämpfer kassiert hat, ging der BVB in der Liga beim FC Bayern mit 0:4 unter. Mit dem 2:0-Erfolg in der Champions League gegen Newcastle United unter der Woche brachte sich Schwarz-Gelb aber wieder in die richtige Bahn.

Ob Kapitän Emre Can auch beim VfB Stuttgart fehlen wird, ist derweil weiter unklar. Es gebe noch "ein Fragezeichen" hinter der möglichen Rückkehr des Mittelfeldspielers, sagte BVB-Trainer Edin Terzic, es werde "sehr, sehr eng".

Hier wird VfB Stuttgart vs. BVB im TV und Stream gezeigt