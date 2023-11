Bayern-Boss gesteht: "Kader stößt an gewisse Grenzen"

IMAGO/ULMER

Vorstandschef beim FC Bayern: Jan-Christian Dreesen

In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass die Befürchtungen von Trainer Thomas Tuchel zur Kadergröße beim FC Bayern nicht unberechtigt waren. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sieht in der aktuellen Situation jedoch auch eine Chance für Talente.

"Wir haben im Moment in der Abwehr eine Sondersituation, die nicht vorhersehbar war. Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen. Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente", erklärte der Nachfolger von Oliver Kahn in einem Interview mit "Münchner Merkur" und "tz".

Dreesen weiter: "Erinnern wir uns an Alphonso Davies, der David Alaba auf links ersetzte! Erinnern wir uns an Jamal Musiala, der reinkam, als Philippe Coutinho, Thiago und Serge Gnabry verletzt waren! Jetzt bekommen Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic ihre Chancen, und das sind auch die Geschichten, die wir als Club schreiben wollen."

Mit Chefcoach Tuchel tausche er sich regelmäßig "in einem wirklich guten Miteinander aus", man habe eine "stabile Vertrauensbasis", betonte der 56-Jährige.

FC Bayern: Dreesen stellt sich vor Tuchel

Tuchel hatte sich zuletzt mit einem dünnhäutigen Auftritt vor laufender Kamera nach dem 4:0-Kantersieg gegen den BVB angreifbar gemacht. Vorausgegangen waren kritische Aussagen der beiden "Sky"-Experten Lothar Matthäus und Dietmar Hamann.

Dreesen nahm Tuchel nun erneut in Schutz. Angesichts der bisher guten Bilanz in dieser Saison mit dem einen Ausrutscher im DFB-Pokal bei Drittligist Saarbrücken (1:2) sei es "ungerecht, dass sich dann sofort Kritik und Häme ausschüttet, die wenig Maß kennt".

Hätte der Trainer ihn vor seinem verbalen Gegenangriff "gefragt, hätte ich in kompletter Überzeugung gesagt: Du hast die 100-prozentige Unterstützung vom Klub - und von mir. Mach es genauso!"

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer und Vereinspatron Uli Hoeneß hatten Tuchel in den letzten Tagen demonstrativ den Rücken gestärkt.