Frankfurts "Wunder-Verteidiger" kommentiert Wechsel-Gerüchte

IMAGO/HMB Media

Willian Pacho (2.v.r.) ist bei Eintracht Frankfurt direkt eingeschlagen

Willian Pacho ist als neuer Abwehrspieler bei Eintracht Frankfurt vollends eingeschlagen. Ohne Vorerfahrung in der Bundesliga oder deutsche Sprachkenntnisse im Sommer von Royal Antwerpen nach Hessen gekommen, ragt der 22-Jährige von Beginn an mit starken Leistungen heraus. So sehr, dass er von Ehren-Aufsichtsrat Wolfgang Steubing jüngst als "Wunder-Verteidiger" betitelt wurde.

"Für mich macht er es jetzt schon besser als Evan Ndicka", führte Steubing gegenüber der "Bild" aus. Der Ecuadorianer überzeugt seit seiner Ankunft in Frankfurt mit großer Stabilität in seinem Spiel, starken Zweikampfwerten und einem sicheren Passspiel.

Ausreißer nach unten hat es bis dato nahezu keine gegeben, unter Cheftrainer Dino Toppmöller ist Pacho von Tag eins an gesetzt. Wettbewerbsübergreifend stehen schon 17 Pflichtspiele zu Buche, allesamt von Beginn an.

Eine Bilanz, die mächtig Eindruck macht und auch den Spieler selbst begeistert: "Im Sommer hatte ich nicht erwartet, dass es für mich so schnell so gut laufen wird. Ich bin froh und glücklich darüber, dass ich der Mannschaft mit bisher guten Leistungen helfen kann. Ich genieße das, so der Neu-Nationalspieler im Gespräch mit der "Bild".

Pacho betont: "Freue mich, hier zu sein"

Laut der Zeitung wird der neue Abwehr-Star der Eintracht vor allem in der englischen Premier League ganz genau beobachtet. Mehrere Klubs sollen Pacho bereits fest ins Visier genommen haben.

Noch kann der Innenverteidiger die Anhänger der Adlerträger aber beruhige: "Ich bin total happy hier bei Eintracht Frankfurt. Das ist ein großer Klub, und ich freue mich, hier zu sein. Ich bin gerade erst richtig angekommen und mache mir überhaupt keine Gedanken über die ferne Zukunft. Für mich geht es darum, den bestmöglichen Job zu machen, um meiner Mannschaft zu helfen und mit der Eintracht erfolgreich zu sein", meinte Pacho angesprochen auf die aufgekommenen Wechselgerüchte um seine Person nach erst wenigen Monaten im Klub.