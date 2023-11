Entführungsfall Diaz: Polizei nimmt vier Personen fest

AFP/SID/DANIEL MUNOZ

Polizei nimmt vier Personen fest

Die kolumbianische Polizei hat nach eigenen Angaben vier Personen, die im Verdacht stehen, an der Entführung des Vaters des FC-Liverpool-Profis Luis Diaz, beteiligt gewesen zu sein, vorläufig festgenommen.

Der Vater war nach zwölf Tagen, die er sich in den Händen der Guerilla-Gruppe ELN befand, am vergangenen Donnerstag frei gekommen.

Diaz' Eltern waren am 28. Oktober von bewaffneten Männern auf Motorrädern an einer Tankstelle in der Stadt Barrancas nahe der venezolanischen Grenze entführt worden. Während die Mutter des Nationalspielers noch am selben Tag befreit werden konnte, hielt die Guerilla-Gruppe den Vater weiter fest.

Der Fall Diaz hatte für große Anteilnahme in der Fußballszene gesorgt. Der Stürmer selbst hatte die Entführer zuletzt mit einem emotionalen Appell angefleht, seinen Vater freizulassen.