Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Ticker

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Am Sonntag steigt die Jahreshauptversammlung des FC Bayern

Der FC Bayern steckt aktuell einmal mehr in einer Saison mit vielen Nebenschauplätzen. Vom Aus im DFB-Pokal über die Transferpolitik bis hin zur Medienschelte von Trainer Thomas Tuchel: Es gibt Redebedarf in München. Am Sonntag diskutiert der Rekordmeister alle diese Themen und noch mehr mit seinen Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung.

sport.de begleitet die JHV des FC Bayern an dieser Stelle ab 11 Uhr im Live-Blog.

+++ Wie läuft die Jahreshauptversammlung ab? +++

Acht Themenpunkte stehen am Sonntag bei der JHV des FC Bayern auf der Tagesordnung. Den Anfang machen die Reden von Präsident Herbert Hainer und seiner Vertreter. Später wird sich auch CEO Jan-Christian Dreesen den Fans stellen und über die Lage bei den Profis berichten. Zum Abschluss dürfen einige ausgewählte Fans ihre Meinung äußern.

Der Ablauf im Detail:

TOP 1 Bericht des Präsidenten

TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten

TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss

TOP 4 Entlastung des Präsidiums

TOP 5 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG

TOP 6 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss

TOP 7 Antrag des Präsidiums auf Neufassung der Clubsatzung und eingereichte Mitgliedsanträge

TOP 8 Verschiedenes

+++ Jahreshauptversammlung des FC Bayern mit Konfliktpotenzial? +++

In den letzten Jahren ging es auf der JHV des FC Bayern fast immer hoch her. Bis zuletzt dominerte das Thema der umstrittenen Partnerschaft mit Katar den Dialog. Diese Debatten hat der Verein hinter sich gebracht, andere Themen könnten nun in den Vordergrund rücken.

Gestritten wird auf der Jahreshauptversammlung der Bayern jedoch fast schon traditionell gerne. Legendär waren einst fast jedes Jahr die Auftritte von Uli Hoeneß.

Spannend dürfte auch werden, wer aus dem Profi-Kader anwesend sein wird und wie die Mannschaft empfangen wird.