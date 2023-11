Freund verrät: Auf diesen drei Positionen sucht Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Sportdirektor Christoph Freund rüstet bei FC Bayern nach

Dass der FC Bayern einen eher schmalen Kader hat, ist bekannt. Selbst Trainer Thomas Tuchel warnte in der Öffentlichkeit immer wieder vor personellen Engpässen. Nun wollen die Münchner wohl im Winter nachrüsten. Doch das ist gar nicht so einfach, wie Sportdirektor Christoph Freund nun verriet. Ein Thema an der Säbener Straße bleibt Joao Palhinha, der schon im Sommer beinahe beim deutschen Fußball-Rekordmeister angeheuert hätte.

"Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm", sagte Freund bei "Sport Bild" zur Causa Palhinha und fügte an: "Der Verein hat sich im Sommer intensiv mit ihm beschäftigt. Am letzten, kuriosen Tag des Transferfensters war ich ja schon ein bisschen mit dabei."

Damals weilte der Mittelfeldspieler vom FC Fulham bereits in München, wurde gar im Trikot des FCB abgelichtet, doch dann platzte der Wechsel noch auf den letzten Metern, weil der englische Klub keinen Ersatz fand. Kommt Palhinha, der dem Vernehmen nach weiter gern zum FC Bayern möchte, nun im Winter?

"Noch kann man nicht sagen, was passieren wird. Wir sondieren den Markt generell", gab sich Freund schmallippig auf diese Frage. Immerhin: Der Sportdirektor, der seit dem Spätsommer im Amt ist, verriet, auf welchen drei Positionen die Münchner suchen, um möglicherweise ab Januar nachzulegen.

FC Bayern will nicht in Aktionismus verfallen

"Das Thema ist komplex", sagte Freund und erklärte: "Wenn wir rechts hinten einen Spieler holen würden, wäre Konny Laimer – der dort zuletzt mehrfach auflief und es gut gemacht hat – wieder freier für die defensive Position im Mittelfeld."

Komplett wolle er sich daher nicht festlegen, aber: "Wir schauen uns im Bereich Innenverteidiger, Rechtsverteidiger [und] Sechser um." Er wolle unbedingt "das Richtige" machen, sagte der 46-Jährige und keinesfalls in "Aktionismus" verfallen. Daher werden intern gerade "ein paar Varianten" diskutiert.

Schließlich wolle der Klub nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal unbedingt seine Ziele in der Bundesliga und auch in der Champions League erreichen.