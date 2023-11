Mats Hummels gibt Verletzungsupdate

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Für Mats Hummels war das BVB-Spiel in Stuttgart früh beendet

Für Borussia Dortmund setzte es am Samstagnachmittag im Spitzenspiel beim VfB Stuttgart eine bittere 1:2-Pleite. Neben der eigenen Leistung bereitet dem BVB auch die Verletzung von Mats Hummels Sorge. Der Routinier hat nach der Partie allerdings leichte Entwarnung gegeben.

Wie Hummels am Samstagabend in der Mixed Zone der MHPArena bestätigte, hatten Rückenbeschwerden zu seiner frühen Auswechselung in der 28. Minute geführt. Für die kommenden Wochen bleibt der 34-Jährige aber optimistisch.

"Vier bis fünf Tage braucht der Rücken normalerweise. Sollte also laufen", zitiert "Sport1" den Abwehrchef. Eine konkrete Diagnose lag zunächst nicht vor.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte den Weltmeister von 2014 jüngst erneut für die Nationalmannschaft berufen. Ein Einsatz in den beiden Länderspielen gegen die Türkei (18. November) und Österreich (21. November) ist laut Hummels derzeit aber nicht gefährdet.

Die DFB-Auswahl beginnt am Montag in Frankfurt am Main die Vorbereitung auf die beiden Spiele.

BVB geht in Stuttgart unter

Hummels hatte sich nach etlichen intensiven Duellen in Stuttgart schon vor der Pause den Rücken gehalten. Schnell wurde klar, dass ein Weiterspielen für den Defensivspieler nicht infrage kommen würde.

Trainer Edin Terzic brachte nach einer knappen halben Stunde Ramy Bensebaini für Hummels. Niklas Süle, der als Rechtsverteidiger begonnen hatte, rückte in der Folge ins Abwehrzentrum. Julian Ryerson wechselte von der linken auf die rechte Außenbahn.

Doch ob mit oder ohne Hummels: Beim VfB lieferte der BVB über die gesamte Spielzeit eine der schwächsten Saisonleistungen ab. Immer wieder tauchten die Schwaben gefährlich vor dem Tor von Gregor Kobel auf. Nur dem Schlussmann war es zu verdanken, dass das Spiel nicht noch höher verloren ging.

Entsprechend deutlich fiel im Anschluss die Kritik aus den eigenen Reihen aus.