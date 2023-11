Droht dem FC Bayern der nächste Fan-Aufstand?

IMAGO

Michael Ott ist Bayern-Fan und Kritiker zugleich

Auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern flogen in den letzten Jahren fast immer die Fetzen. Ein Hauptgrund dafür waren die Auftritte von Michael Ott. Am Sonntag will der Fan den Klub-Bossen erneut die Stirn bieten.

Wie der Jurist gegenüber der "Bild" einräumte, wird er auch in diesem Jahr auf der JHV des Rekordmeisters eine kritische Rede halten, so Ott.

"Es geht darum, dass in der neuen Satzung Anträge von Mitgliedern nach eigenem Ermessen abgelehnt werden können und nicht wie bisher nur, wenn sie rechtswidrig sind. Das halte ich für gefährlich und möchte ich streichen lassen. Dazu werde ich einen kurzen Redebeitrag halten", führte Ott aus.

Auf der Mitgliederversammlung strebt der FC Bayern eine Änderung der Vereinssatzung an, über die am Mittag abgestimmt wird. Dem war ein langer Prozess vorausgegangen, um einen Konsens zu finden. Ott hat derweil eigene Änderungsanträge eingereicht.

Prominenz hatte der Rechtsanwalt vor rund zwei Jahren erlangt, als er zum Gesicht hinter dem Fan-Protest gegen die Sponsoren-Partnerschaft mit Qatar Airways wurde. Der Deal stand wegen der problematischen Menschenrechtslage im Emirat massiv in der Kritik.

Ott: FC Bayern fehlt "Elan und Rückhalt"

2021 brach Präsident Herbert Hainer die JHV einst sogar ab, weil der Protest außer Kontrolle geriet. Im letzten Jahr trat Ott erneut auf und zog mit seinen Äußerungen sogar den Groll von Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf sich.

"Ihr Auftritt war peinlich! Das ist der Fußballklub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International", polterte der Klub-Patriarch im letzten Herbst über Ott.

Inzwischen ist die Zusammenarbeit zwischen den Münchnern und der katarischen Fluglinie Geschichte. Ein neuer Sponsor kommt dafür aus Ruanda. Für Ott Grund genug, beim Thema weiter unangenehm zu bleiben.

"Ich bin froh, dass das Katar-Thema vorbei ist. Allerdings lag die gescheiterte Verlängerung des Katar-Sponsorings ja wohl nicht an Bayern, das sieht man ja jetzt mit dem Ruanda-Sponsoring, dass ebenfalls problematisch ist. Es ist deprimierend, dass es so weitergeht. Man merkt, dass es an Elan und Rückhalt fehlt, da ist viel Resignation vorhanden. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen", kritisierte Ott.