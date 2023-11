Transfer-Vorschlag: Wirtz für Musiala beim FC Bayern?

IMAGO/Sammy Minkoff

Wirtz (re.) für Musiala beim FC Bayern? Laut Hamann eine gute Idee

Mitten in die zahlreichen Transfer-Gerüchte beim FC Bayern hat sich Dietmar Hamann zu einer möglichen Verpflichtung von Florian Wirtz von Bayer Leverkusen geäußert. Laut dem TV-Experten könnte der begehrte Mittelfeldspieler als Ersatz für FCB-Shootingstar Jamal Musiala agieren.

Florian Wirtz ist gerade einmal 20 Jahre alt und ist doch seit Längerem Thema beim FC Bayern. Zwar verlängerte der deutsche Nationalspieler seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen erst im Sommer 2022 bis zum Jahr 2027, doch die Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied und einen Wechsel nach München reißen nicht ab.

Nun hat TV-Experte Dietmar Hamann weiteres Öl ins Spekulationsfeuer um Wirtz gegossen und dabei eine spannende Möglichkeit ins Spiel gebracht.

"Die Familie Wirtz ist schon seit zwei, drei Jahren mit den Bayern in Kontakt", verriet Hamann gegenüber "Bild" und fügte deutlich an: "Seine Verletzung ist 'Schuld' daran, dass er noch in Leverkusen ist." Damit spielte Hamann darauf an, dass Wirtz nach einem Kreuzbandriss im letzten Jahr lange ausgefallen war und deshalb unter anderem die WM in Katar verpasste.

Hätte sich der Mittelfeldspieler die schlimme Knieverletzung nicht im März 2022 zugezogen, hätte er laut Hamann also sogar schon jetzt das FCB-Trikot tragen können.

Wirtz und Musiala zusammen beim FC Bayern?

Stattdessen geht der TV-Experte nun davon aus, dass Wirtz "im Sommer [2024] bei den Bayern spielt." Heißt: Nach der Heim-EM könnte ein Transfer erfolgen.

Doch passt Wirtz überhaupt zu den Münchnern? Vor allem, weil mit Jamal Musiala ein ebenso junger und hochtalentierter DFB-Kicker Wirtz' potenziellen Platz im Mittelfeld besetzt.

"Ist es möglich, beide in der Mannschaft zu haben?", fragte Hamann offen, gab allerdings keine eindeutige Antwort. Dafür deutete der 50-Jährige an, dass die Münchner möglicherweise Musiala nach der Saison abgeben könnten. "Und wenn du Musiala für viel Geld verkaufen kannst und vielleicht für die Hälfte Wirtz bekommst, dann wäre das glaube ich nicht der schlechteste Deal", so Hamann.

Der 20-jährige Musiala wurde zuletzt anderen bei Manchester City und dem FC Liverpool gehandelt. Dass die Bayern-Bosse den Shootingstar abgeben, gilt aber eigentlich als ausgeschlossen. Musiala wird als der Mann der Zukunft im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters eingeschätzt.