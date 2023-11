Hamann zählt Terzic nach Pleite beim VfB an

IMAGO/RHR-FOTO

BVB-Coach Edin Terzic steht in der Kritik

Nach der 1:2-Niederlage beim VfB Stuttgart hängt bei Borussia Dortmund der Haussegen schief. Mittendrin BVB-Coach Edin Terzic, der von TV-Experte Dietmar Hamann angezählt wird.

Wie viel Schuld trug Edin Terzic an der desolaten Vorstellung von Borussia Dortmund am Samstagnachmittag beim VfB Stuttgart? Laut dem TV-Experten Dietmar Hamann hatte der BVB-Trainer einen großen Anteil an der Pleite.

"Terzic muss man kritisch sehen", sagte Hamann gegenüber "Bild" und zählte den 41-Jährige an, der keine Beständigkeit in die Leistungen seines Teams bekommt.

"Ich glaube schon, dass der Kader viel besser ist, als das was sie gestern gezeigt haben", betonte Hamann, der die folgenden Partien als Spiele der Wahrheit für Terzic ausrief. "Sie haben jetzt unheimlich wichtige Wochen. Danach kann man ein besseres Urteil fällen, wie es mit dem Trainer weitergehen wird", so die Analyse des 50-Jährigen.

Noch unter der Woche hatte der BVB in der Champions League im Heimspiel gegen Newcastle United eine starke Leistung gezeigt. Gegen die in dieser Saison überraschend stark aufspielenden Stuttgarter, hatte die Terzic-Mannschaft dann aber keine Mittel.

Das sei "unerklärlich", so Hamann. Durch die guten Spielen gegen Newcastle hätte man eigentlich "im Aufwind" sein müssen, betonte der TV-Experte.

Didi Hamann sieht "unterirdische Halbzeit" vom BVB

"Dann kommen angeschlagene Bayern und du zeigst diese Nicht-Leistung. Diese Nicht-Leistung kannst du dann vielleicht noch mit zu großem Respekt verteidigen", sagte Hamann zu den beiden Bundesliga-Pleiten der Dortmunder in Folge und setzte hinzu: "Gestern spielen sie gegen die Mannschaft, die letzte Saison 16. war und die Relegation für den Klassenerhalt braucht und zwei ihrer besten Spieler verliert, darunter ihren Kapitän. Und dann spielst du eine unterirdische Halbzeit."

Es sei für alle "sehr, sehr enttäuschend" gewesen, legte Hamann den Finger in die Wunde von Terzic und Co.! Für Fans und Verantwortliche sei es "das Schlimmste, wenn du deine Mannschaft spielen siehst und nicht weißt, was du bekommst", sagte Hamann.