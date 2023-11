Bayern-Bosse reagieren auf heiße Eberl-Gerüchte

IMAGO/Markus Fischer

Zieht es Max Eberl zum FC Bayern?

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und Präsident Herbert Hainer haben die Gerüchte um eine bevorstehende Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportvorstand des FC Bayern zurückhaltend kommentiert.

"Der FC Bayern hat mit der Freistellung von Max Eberl bei Leipzig überhaupt nichts zu tun. Zum anderen werden Sie Verständnis dafür haben, dass ich solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit diskutiere", sagte Hainer nach der Jahreshauptversammlung des deutschen Rekordmeisters am Sonntag in München. "Personalien werden bei uns intern diskutiert und entschieden."

Dreesen geht nicht von einer zeitnahen Einstellung von Eberl aus. "Der Vorsitzende des Vorstands wird üblicherweise bei solchen Sachen involviert. Das ist bisher nicht passiert, also glaube ich auch nicht, dass es morgen dazu eine Entscheidung geben wird", sagte der Nachfolger von Oliver Kahn.

FC Bayern: Jan-Christian Dreesen hat "fachlich" keine Meinung zu Max Eberl

Zuletzt gab es Spekulationen, Eberls Engagement könne in der Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am Montag beschlossen werden. "Bild" vermeldete, Ehrenpräsident Uli Hoeneß wolle die Personalie dort auf den Tisch bringen und durchdrücken.

"Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil: Das ist Sache des Aufsichtsrates", antwortete Dreesen auf die Frage, ob Eberl an der Säbener Straße anheuern werde.

Er kenne Eberl aber "schon ein paar Jahre" und habe "keinerlei Grund, in irgendeiner Form da keine guten Gefühle zu haben", ergänzte der Klub-Chef des FC Bayern. "Fachlich würde ich mir da ungern eine Meinung anmaßen wollen", betonte Dreesen zudem.

Er soll auch dem neuen Sportdirektor Christoph Freund den Aufstieg in den Vorstand zutrauen. Hoeneß dagegen gilt als großer Eberl-Fürsprecher.

Muss der FC Bayern eine Ablöse für Max Eberl bezahlen?

Der langjährige Erfolgsmanager von Borussia Mönchengladbach war Ende September bei RB Leipzig freigestellt worden. Grund war aus Sicht der RB-Bosse das fehlende Bekenntnis von Eberl zu Leipzig.

Sein Vertrag bei den Sachsen läuft allerdings noch bis 2026. Nach "dpa"-Informationen fordert der Pokalsieger etwa fünf Millionen Euro, sollte Eberl für einen neuen Verein arbeiten wollen. Darauf haben sich RB und Eberl offenbar verständigt.

Der Posten des Sportvorstandes ist beim FC Bayern seit der Trennung von Hasan Salihamidzic im Mai vakant.