Matthäus knallhart: BVB "keine Mannschaft"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Lothar Matthäus hat den BVB angezählt

Nach der desolaten Niederlage gegen den VfB Stuttgart (1:2) am Wochenende nimmt der Unmut über die Schwankungen bei Borussia Dortmund immer weiter zu. Nun hat sich auch TV-Experte Lothar Matthäus unter die Kritiker gemischt und kein gutes Haar am BVB gelassen.

Champions League hui, Bundesliga pfui: So sah es bei Borussia Dortmund in den letzten Wochen aus. Während der BVB in der Königsklasse gegen Newcastle United starke Leistungen zeigte, patzten die Schwarz-Gelben in der Liga erst deutlich gegen den FC Bayern (0:4), am Samstag gab es schließlich eine 1:2-Pleite nach extrem schwacher Vorstellung im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart.

Doch woran liegt es, dass die Borussia keine Konstanz in ihre Leistungen bekommt? Lothar Matthäus hat da so einen Verdacht. "Das ist keine Mannschaft. Da spielt jeder für sich selbst", legte der TV-Experte bei "Sky" den Finger in die Wunde.

"Und dieses Problem muss im Endeffekt schon der Trainer lösen", richtete Matthäus einen Appell an BVB-Coach Edin Terzic.

"Er verteidigt die Spieler nach außen, was völlig normal ist. Ich glaube allerdings, dass er intern die Sachen anspricht, die wir in den letzten Spielen sehr häufig gesehen haben", vermutete Matthäus.

Nach dem Abrutschen auf Tabellenplatz fünf hatte sich Terzic am Samstag "brutal enttäuscht" von seinem Team gezeigt. "Wir haben wieder einmal ein bekanntes Gesicht gezeigt, mit dem wir sehr unzufrieden sind", stellte der Trainer fest.

BVB vor harten Wochen

Doch kann Terzic selbst das Ruder noch rumreißen beim mit hohen Ambitionen in die Saison gestarteten Vizemeister? Seine Mannschaft hätte oft bewiesen, "dass wir in der Lage sind, uns zurückzukämpfen", sagte der 41-Jährige, dessen Team nach der Länderspielpause einige hohe Hürden erwartet.

In der Königsklasse gegen die AC Mailand und Paris Saint-Germain geht es genau wie im DFB-Pokal gegen Stuttgart ums Weiterkommen, in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach, Leverkusen und RB Leipzig darum, an der Spitzengruppe dranzubleiben.