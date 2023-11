Bericht: Nagelsmann-Entscheidung hat Kimmich getroffen

IMAGO/Marc Schueler

Joshua Kimmich wäre wohl gerne Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft geworden

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich bereits festgelegt, dass Ilkay Gündogan die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Kapitän zur EM 2024 führen wird. Ein Umstand, der Joshua Kimmich vom FC Bayern sauer aufgestoßen sein soll.

Wie der "kicker" berichtet, wurde Joshua Kimmich durch Julian Nagelsmanns Entscheidung pro Ilkay Gündogan persönlich getroffen. Der Bayern-Profi galt schließlich einst als Lieblingsschüler des Trainers in München.

Die ersten Länderspiele unter Nagelsmann hatte Kimmich krankheitsbedingt noch verpasst. In seiner Abwesenheit konnte das Mittelfeld-Duo aus Gündogan und Pascal Groß durchaus überzeugen.

Nicht erst seit diesem Zeitpunkt gibt es immer wieder Diskussionen um Kimmich. "Manchmal sieht es aus, als denke er: Ich muss, ich muss, ich muss", sagte der frühere Nationalspieler Torsten Frings zum "kicker" und ergänzte: "Er hat den Anspruch an sich selbst, dass er unbedingt ein Anführer sein will."

Frings kritisiert Kimmich

Dass Kimmich zuletzt immer wieder in der Kritik stand, habe der 28-Jährige "in gewisser Weise" mit zu verantworten", so Frings. "Denn er positioniert sich ja ganz klar, dass er ein Anführer sein will, er hat sich den Druck selbst gemacht. Und eins war schon immer gleich: Wenn es dann nicht läuft, sind für die Öffentlichkeit immer die Anführer in der Hauptverantwortung", hob der Ex-Profi von Werder Bremen hervor.

Eine derartige Einstellung findet Frings allerdings gut: "Es gibt in der heutigen Generation, auch außerhalb des Fußballs, nicht mehr so viele, die von sich aus in die Verantwortung drängen. Und zu unserer Gesellschaft gehört auch, dass die Leute klagen, dass es keine echten Typen mehr gebe. Wenn da aber einer ist, der nach vorn geht, ist dies den gleichen Leuten wieder zu forsch."

Als Rechtsverteidiger würde Frings Kimmich aber nicht mehr aufstellen. "Er vermittelt zwar auch dort den Eindruck, dass er alles gibt, aber eben auch den, dass er sich vom Kopf her nicht zu 100 Prozent dort sieht. Und wer im Kopf nicht an die 100 Prozent kommt, der ist auf dieser Position dann auch keine Weltklasse mehr", urteilte er.