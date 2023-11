Gerüchte um Winter-Wechsel von Timo Werner

IMAGO/Christian Schroedter

Timo Werner hat es derzeit nicht leicht bei RB Leipzig

Verlässt Timo Werner im Winter RB Leipzig? Die Roten Bullen haben dem Angreifer für einen möglichen Wechsel nun indirekt die Tür geöffnet.

Nachdem Timo Werner in dieser Bundesliga-Saison bei RB Leipzig noch in keinem einzigen Spiel über die volle Distanz auf dem Feld stand und am Wochenende gegen den SC Freiburg sogar 90 Minuten auf der Bank schmoren musste, gibt es längst erste Wechselgerüchte um den deutschen Nationalstürmer, der die Heim-EM im kommenden Jahr nicht aus den Augen verlieren will.

Vor Kurzem wurde unter anderem Eintracht Frankfurt als mögliche Station gehandelt, denn die Hessen suchen noch nach Verstärkung im Sturm. Auf Nachfrage wiegelte SGE-Boss Markus Krösche zuletzt aber ab. Werner muss sich also vorerst bei RB durchsetzen. Doch einen Freifahrtschein hat der im letzten Jahr vom FC Chelsea zurückgekehrte verlorene Sohn nicht.

"Er ist ein Teil der Mannschaft, der sich dem Konkurrenzkampf stellen muss. Da gibt es ein Stück weit das Leistungsprinzip", sagte Sportchef Rouven Schröder bei "Bild" und fügte an: "Und wenn andere aktuell ein Stück weit vorn sind, dann ist Timo auch einer, der sich dem Ganzen stellt und auch die Sache akzeptiert." Doch wie lange noch? Die Zeit drängt. Werner braucht Spielzeit (und Tore), um sich für die deutsche Nationalmannschaft zu empfehlen.

Von "Bild" gefragt, ob Werner ein Kandidat für einen Wechsel im Winter ist, sagte Schröder zwar: "Das würde ich jetzt nicht sagen."

Allerdings fügte er vielsagend an: "Wir beäugen ganz normal den Kader und werden sicherlich auch da Spieler haben, die vielleicht von sich aus sagen, sie haben etwas anderes im Kopf. Der Sache stellen wir uns auch." Heißt: Bleibt Werner in der Sturm-Rangfolge im Hintertreffen, könnte es zu Gesprächen kommen. Eine Leihe im Januar scheint denkbar.

Timo Werner bei RB Leipzig "in schwieriger Phase"

Bis dahin muss sich Werner aber weiter in Leipzig durchbeißen. "Er hat eine schwierige Phase seit Längerem und trotzdem unterstützen wir ihn. Timo wird auch da rauskommen", gab sich Schröder zuversichtlich.

Werners Vertrag bei den Roten Bullen ist noch bis 2026 datiert. Der Angreifer hat in dieser Spielzeit in zwölf wettbewerbsübergreifenden Spielen bislang zwei Tore erzielt.