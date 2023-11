Abschied vom FC Bayern? Wieder Gerüchte um Kimmich

IMAGO

Joshua Kimmich spielt seit 2015 für den FC Bayern

Dem FC Barcelona wird bereits seit geraumer Zeit Interesse an Joshua Kimmich vom FC Bayern nachgesagt. Bislang haben die Katalanen aber nicht ernst gemacht. Ändert sich das im kommenden Sommer?

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" bringt den FC Barcelona abermals mit Kimmich in Verbindung. Demzufolge hat Cheftrainer Xavi den 28-Jährigen nicht aus den Augen verloren.

Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Laut dem weiteren Medienbericht taxieren die Münchner den Marktwert ihres zentralen Mittelfeldspielers auf mindestens 80 Millionen Euro.

FC Bayern: Noch keine konkreten Gespräche mit Kimmich

Für den deutschen Rekordmeister soll feststehen, dass Kimmich auch in Zukunft ein fester Bestandteil der Mannschaft sein soll. Der Nationalspieler sei derzeit aber nicht bereit, zu verlängern, so "El Nacional". Sollte sich dieser Umstand bis zum kommenden Sommer nicht ändern, könnte Barca wohl einen Vorstoß wagen. Der FC Bayern will das verhindern.

"Wir haben uns noch nicht im Detail unterhalten, aber natürlich habe ich mit Jo auch schon länger gesprochen. Er weiß um seine Rolle beim FC Bayern. Und wir wissen sie auch", sagte Münchens Sportdirektor Christoph Freund zuletzt angesprochen auf Kimmichs Zukunft an der Säbener Straße.

Freund: Kimmich "sehr wichtig" für den FC Bayern

Kimmich sei nach wie vor "sehr wichtig" für den Rekordmeister und ein "absoluter Führungsspieler", betonte der Kaderplaner.

Heißt: Der FC Bayern lotet aktuell aus, ob sich Kimmich einen langfristigen Verbleib an der Isar vorstellen kann. Im Anschluss sollen dann die Gespräche geführt werden.

Kimmich war 2015 zum deutschen Brachenprimus gewechselt. Seitdem gilt der Rechtsfuß als Führungsspieler des FC Bayern. In den vergangenen Wochen entstand eine externe Debatte, wie wichtig Kimmich wirklich für den Klub ist.