Wirtz im Sommer zum FC Bayern? Experte zweifelt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohring

Spielt Florian Wirtz eines Tages für den FC Bayern?

Bayer Leverkusen thront in der Fußball-Bundesliga vor dem FC Bayern an der Spitze. Florian Wirtz hat maßgeblichen Anteil am Lauf der Rheinländer. Die große Frage ist: Wie lange bleibt der Nationalspieler noch Teil der Werkself? Lothar Matthäus macht dem Tabellenführer Hoffnung.

"Ich glaube, dass Florian Wirtz noch ein, zwei Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Leverkusen spielen wird, weil die Entwicklung bei Leverkusen da ist. Sie werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch in der Champions League dabei sein", wagte Matthäus bei "Sky" eine Prognose.

Der deutsche Rekordnationalspieler schätzt den 20-Jährigen als reflektierten Menschen ein. "Er ist geerdet und ich glaube, dass Florian Wirtz jetzt nicht auf den nächsten Scheck schaut, der wahrscheinlich wesentlich größer ausfällt als der in Leverkusen. Er sieht erst mal seine fußballerischen Momente für die nahe Zukunft bei Bayer Leverkusen - nicht in der Premier League oder bei Bayern München", meinte Matthäus.

Wirtz besitzt beim aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga noch einen Vertrag bis 2027. Der Youngster wird aufgrund seiner rasanten Entwicklung aber schon jetzt mit den europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. Der Name des FC Bayern fällt hierbei nicht selten.

"Er ist einer für die Bayern", stellte Matthäus klar. Der TV-Experte sieht den formstarken Mittelfeldmann aktuell aber bei Bayer Leverkusen am besten aufgehoben.

FC Bayern: Leverkusen hofft auf längeren Wirtz-Verbleib

Eine Einschätzung, die Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes nur allzu gerne hören wird.

"Es braucht jetzt eh keiner wegen Florian zu kommen. Ich sehe ihn auch noch nach der EM bei uns", sagte der 41-Jährige kürzlich gegenüber der "Bild am Sonntag".

Ob es Wirtz in Zukunft zum FC Bayern zieht, bleibt somit vorerst weiter abzuwarten.