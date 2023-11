Köln droht Worst-Case-Szenario bei Baumgart

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Steffen Baumgarts Vertrag beim 1. FC Köln gilt offenbar nicht für die 2. Bundesliga

Trotz der sportlichen Talfahrt will der 1. FC Köln wohl an Trainer Steffen Baumgart festhalten. Sollte der Effzeh aber tatsächlich absteigen, droht dem Klub ein Worst-Case-Szenario.

Wie die "Bild" berichtet, ist Baumgarts Vertrag beim 1. FC Köln nur für die Bundesliga gültig. Bei einem Abstieg könnte der Coach den Domstadtklub also einfach verlassen.

Nach elf Spieltagen liegen die Kölner mit gerade einmal sechs Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Zuletzt musste man sich mit einem enttäuschenden 1:1 gegen den VfL Bochum zufrieden geben.

Im "Doppelpass" hatte Sportboss Christian Keller Baumgart trotz der Talfahrt Rückendeckung gegeben. "Wir schaffen den Klassenerhalt mit Steffen Baumgart", betonte er. Auf die Frage, ob man auch mit dem Coach ins deutsche Unterhaus gehen würde, antwortete der 46-Jährige ausweichend: "Ich mag die hypothetischen Fragen nicht. Ich rede nicht über die 2. Liga."

Keller zählt die Spieler des 1. FC Köln an

Keller wolle den Trainer nicht an Punkten messen, sondern: "Erstens: Was bringt er jeden Tag für eine Leistung mit seinen Trainern zusammen auf dem Platz beziehungsweise in der Kabine ein, um die Mannschaft zu entwickeln? Und da kriegt Steffen Baumgart eine Eins mit seinem Team gemeinsam, das machen sie sehr, sehr gut. Das kann ich jeden Tag sehen."

Außerdem sei wichtig, ob der Trainer Zugang zur Mannschaft hat. "Wenn er redet, hört die Mannschaft ihm zu und ist sie gewillt, das umzusetzen? Und wenn ich das auch bejahen kann, dann habe ich schon mal zwei ganz große Kriterien, dann brauche ich keine Frage zum Trainer oder ein Bekenntnis abgeben", stellte Keller klar.

Stattdessen nahm der Sportboss die Spieler in die Pflicht: "Wir sind von Steffen und seinem Trainer-Team überzeugt. Im Übrigen auch von der Mannschaft, aber die muss sich trotzdem mal bisschen straffen. Da darf man sich auch nicht in die Tasche lügen. Das muss man der Mannschaft auch so sagen."