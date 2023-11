BVB-Transferstrategie am Pranger

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Marcel Sabitzer (l.) und Lukas Nmecha können die Erwartungen beim BVB noch nicht erfüllen

Nach der blutleeren und lustlosen Vorstellung beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart sind die schrillenden Alarmglocken bei Borussia Dortmund derzeit nicht mehr zu überhören. Dass der BVB 2023/24 den eigenen Ansprüchen zu oft hinterherläuft, sehen nicht wenige Experten auch in dem Verhalten begründet, das die Schwarz-Gelben auf dem Transfermarkt an den Tag legten.

Dass es dem BVB, anders als so häufig in der Vergangenheit offensichtlich nicht gelungen ist, den Abgang der Leistungsträger Raphael Guerreiro und Jude Bellingham zu kompensieren, begründet die "WAZ" auf der einen Seite zwar damit, dass ein solches Vorhaben auf dem Transfermarkt "immer schwieriger" werde, auf der anderen Seite habe man in Dortmund jedoch auch "nicht mehr mit letzter Konsequenz versucht", das millionenschwere Rennen um aufstrebende Unterschiedsspieler zu gewinnen.

Stattdessen habe man den Fokus "auf Widerstandsfähigkeit, körperlich wie mental, und auch auf Erfahrung" gelegt, urteilt die Zeitung.

Statt Guerreiro beackern in Dortmund inzwischen meist Julian Ryerson (25) oder Ramy Bensebaini (28) die defensive Außenbahn. Über Erfahrungen in der deutschen Bundesliga verfügen beide zwar reichlich, den Nachweis, mehr als bestenfalls gehobene Ligaklasse zu haben, blieb das Duo allerdings meist schuldig.

BVB-Talent vom Verletzungspech verfolgt

Im Mittelfeld sollten die Verpflichtungen von Marcel Sabitzer (29) und Felix Nmecha (23) den Abgang von Jude Bellingham zu Real Madrid abfedern. Nach einem Drittel der Saison sind jedoch sowohl der Österreicher als auch der deutsche Nationalspieler weit davon entfernt, dem Spiel des BVB ihren Stempel aufzudrücken.

Selbiges gilt mit Abstrichen für Mittelstürmer Niclas Füllkrug. Für den 30-jährigen blätterte die Borussia auf der Zielgeraden des Sommertransferfensters immerhin 13 Millionen Euro auf den Tisch, der absolut zuverlässige Torjäger ist der Ex-Bremer bislang allerdings "noch" nicht.

Vergeblich sucht man hingegen das vermeintliche Supertalent, das nach dem Vorbild eines Ousmane Dembélé, eines Jadon Sancho, eines Erling Haaland oder eines Bellingham in Dortmund zum Weltstar reifen kann. Wobei man den BVB etwas in Schutz nehmen muss: Im Januar 2023 holte man mit Julian Duranville einen 17-jährigen Belgier, dem man diese Rolle zutraute. Bislang wird der Offensivspieler allerdings vom Verletzungspech verfolgt.