Was Alaba vom FC Bayern hält

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

David Alaba wechselte vom FC Bayern zu Real Madrid

David Alaba absolviert bereits seine dritte Saison bei Real Madrid. Seinen Ex-Verein FC Bayern hat der Abwehrspieler aber selbstverständlich noch immer im Blick.

"Ja, natürlich verfolge ich Bayern München immer wieder", verriet Alaba gegenüber "Sport1": "Und ja, es läuft wirklich sehr gut."

Die Analyse des 31-Jährigen: "Sie spielen bisher eine sehr gute Saison. Okay, der Ausrutscher im Pokal, aber in der Champions League sind sie wirklich voll dabei - und in der Liga auch!"

Der FC Bayern rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. In der Königsklasse sind die Münchner bereits nach den ersten vier Gruppenspieltagen für das Achtelfinale qualifiziert. Im DFB-Pokal blamierte sich der deutsche Branchenprimus dagegen gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken.

David Alaba: Real Madrid statt FC Bayern

Alaba hatte den FC Bayern im Sommer 2021 in Richtung Real Madrid verlassen. Die Königlichen liegen in der spanischen Liga aktuell ebenfalls auf dem zweiten Platz - hinter Überraschungsteam FC Girona.

"Wir stehen wirklich sehr gut da. In der Liga, aber auch in der Champions League sind wir voll auf Kurs. Bisher läuft's wirklich sehr gut, aber es ist noch eine lange Saison vor uns. Wir wollen da weitermachen, wo wir am Wochenende aufgehört haben [5:1 gegen den FC Valencia, Anm.d.Red.]", beurteilte Alaba die bisherigen Leistungen seiner Mannschaft.

David Alaba schwärmt von Ex-BVB-Star

Jude Bellingham hat großen Anteil am Erfolg von Real. Der zentrale Mittelfeldmann war vor der Saison von Borussia Dortmund in Richtung Spaniens Hauptstadt gewechselt.

"Natürlich sehr positiv. Jude ist ein super Junge, ein Weltklassespieler! Man konnte in den letzten Wochen und Monaten wirklich sehen, was in ihm steckt und wie er uns verstärkt hat", lobte Alaba den ehemaligen BVB-Youngster.