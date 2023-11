Matthäus stellt Terzic-Taktik infrage

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Edin Terzic steht mit dem BVB auf Platz fünf

Borussia Dortmund betreibt nach der Pleite gegen den VfB Stuttgart (1:2) Fehlersuche. Lothar Matthäus attestiert dem BVB durchaus Qualität, sieht die taktische Ausrichtung des Vize-Meisters aber kritisch.

"Warum hat man gegen Bayern so abwartend gespielt? Wenn sie mal mutig nach vorne gespielt haben, hat es phasenweise ordentlich ausgesehen. Man kann nicht gegen Bayern - und auch in Stuttgart - nur defensiv denkend spielen. Das ist nicht die DNA dieser Mannschaft", legte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne den Finger in die Wunde.

Bei der 0:4-Klatsche gegen den FC Bayern hätten "fünf, sechs Offensivspieler auf dem Platz gestanden", urteilte der Weltmeiste von 1990, "aber Edin Terzic hat entschieden, kompakt hinten zu stehen und nach Ballgewinn schnell umzuschalten."

"Mit dieser Taktik hatten sich die Dortmunder ein bisschen angefreundet, mit ihr hatten bis zum Bayern-Spiel zumindest die Ergebnisse gestimmt. Aber den Erlebnisfußball, den man von Dortmund gewohnt war, spielen sie zurzeit nicht", urteilte der TV-Experte.

Lothar Matthäus fordert Klartext beim BVB

Matthäus sieht aber nicht nur BVB-Coach Terzic, sondern auch die Mannschaft unter Zugzwang. "Zu meiner Zeit gab es, wenn es mal nicht lief, Teamsitzungen, auch mal ohne den Trainer und nur zwischen den Führungsspielern, in denen man sich gegenseitig wachgerüttelt hat. Klartext reden, sich einmal alles an den Kopf werfen, das ist es, was jetzt passieren muss", forderte der Rekord-Nationalspieler.

Da sich der BVB in der Champions League sowie im DFB-Pokal im Soll befindet, sieht Matthäus Terzic noch nicht unter Druck. "Aber wenn die Ergebnisse und die Leistungen über längere Zeit nicht stimmen, kommen automatisch Diskussionen von außen", erinnerte der ehemalige Weltfußballer an die Mechanismen des Geschäfts.

Matthäus hatte den BVB bereits am Sonntag scharf kritisiert.