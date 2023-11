Das planen FC Bayern, BVB, Hertha BSC und Co.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Welche Transfers planen BVB, FC Bayern, Eintracht Frankfurt und Co.?

Die Gerüchteküche kocht. Wie gewohnt kursieren zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals. Was planen FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 13.11.2023, 13:27 Uhr: Union-Star im Winter zur Eintracht? +++

Mit dem Durchbruch von Omar Marmoush ist etwas Ruhe bei Eintracht Frankfurt eingekehrt. Für den Winter schauen sich die Hessen trotzdem weiter nach einem Ersatz für den im Sommer zu PSG abgewanderten Stürmerstar Randal Kolo Muani um. Laut "Bild" gehört auch Sheraldo Becker von Union Berlin zu den Kandidaten. Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer aus.

+++ 12.11.2023, 22:04 Uhr: Spekulationen um Mbappé-Zukunft immer wilder +++

Nachdem Real Madrid angeblich die Verpflichtung von Kylian Mbappé ad acta gelegt hat, nehmen die Spekulationen um die Zukunft des Superstars von Paris Saint-Germain weiter Fahrt auf. "Fichajes.net" berichtet, dass sich nun Manchester City, der FC Chelsea sowie der FC Liverpool um Mbappé bemühen sollen,

+++ 12.11.2023, 10:41 Uhr: Zieht es Julian Brandt vom BVB in die Premier League? +++

Schon seit Monaten zeigt sich Julian Brandt beim BVB in bestechender Form. Das ist offenbar auch den englischen Top-Klubs FC Arsenal und Newcastle United aufgefallen. Wie der "Mirror" berichtet, steht das Mittelfeld-Ass bei beiden Vereinen auf der Wunschliste. Zumindest ein Winter-Wechsel sei aber unrealistisch, heißt es.

+++ 11.11.2023, 12:08 Uhr: Trotz Bayern-Klausel: Zirkzee hat wohl andere Pläne +++

Beim FC Bologna spielt Joshua Zirkzee groß auf. Mit drei Toren und zwei Assists hatte das Ex-Bayern-Talent zuletzt großen Anteil daran, dass die Rossoblù Platz sechs in der Serie A eroberten. Der FC Bayern verfügt über eine Rückkaufklausel, auch Milan soll Interesse zeigen. Der 22-Jährige erklärte jetzt aber der "Gazzetta dello Sport", sich erst einmal in Bologna festspielen zu wollen.

+++ 10.11.2023, 11:42 Uhr: Verwirrung um Bayern-Interesse an Frankreich-Juwel +++

Hat der FC Bayern einen neuen Linksverteidiger an der Angel? Laut dem Portal "90min" interessieren sich die Münchner für Quentin Merlin vom FC Nantes. "Bild" zufolge hat der Rekordmeister den 21 Jahre alten Franzosen zwar beobachtet, wirklich heiß soll die Personalie aber nicht sein.

+++ 09.11.2023, 13:56 Uhr: Führt Frankfurts Stürmersuche nach Salzburg? +++

Eintracht Frankfurt will einen neuen Stürmer verpflichten, am liebsten schon im Winter. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano zeigt die SGE Interesse an Sékou Koita von RB Salzburg. Dessen Vertrag bei den Österreichern läuft ohnehin im kommenden Sommer aus.

+++ 09.11.2023, 09:24 Uhr: Konkurrenz für FC Bayern und BVB? +++

Beim FC Schalke 04 wurde Jean-Clair Todibo einst nicht glücklich. Inzwischen läuft der Innenverteidiger für den OGC Nizza auf. Laut "CaughtOffside" steht der 23-Jährige nun weit oben auf dem Transferzettel von Manchester United. Das Portal "90min.com" brachte Todibo zuletzt unter anderem mit dem FC Bayern und BVB in Verbindung.

+++ 08.11.2023, 12:36 Uhr: Transfer-Priorität des FC Bayern aufgedeckt +++

Auf welcher Position legt der FC Bayern im Winter nach? Laut "tz" und "Münchner Merkur" genießt die Suche nach einem neuen Innenverteidiger an der Säbener Straße Priorität. Mit Minjae Kim, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt befinden sich derzeit nur drei erfahrene Profis für das Abwehrzentrum im Kader von Trainer Thomas Tuchel.

+++ 08.11.2023, 09:44 Uhr: Saudi-Angst bei Real Madrid +++

Real Madrid befürchtet, nach Karim Benzema in den nächsten Monaten und Jahren auch weitere Top-Stars an die schwerreiche Liga in Saudi-Arabien zu verlieren. Auch deshalb verlängern die Königlichen munter mit ihren Leistungsträgern, nach Vinícius Jr., Rodrygo und Eduardo Camavinga soll bald Eder Militao folgen, weiß Transfer-Experte Fabrizio Romano zu berichten.

+++ 07.11.2023, 14:21 Uhr: Palhinhas Weg zum FC Bayern frei? +++

Im Sommer scheiterte ein Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern erst in letzter Sekunde. Gut mögliche, dass der Bundesligist im Winter einen erneuten Anlauf unternimmt. Einen Ersatz für den Portugiesen hat der FC Fulham offenbar bereist an der Angel. Wie Transfer-Journalist Bruno Andrade berichtet, liegen die Londoner zur Zeit im Transfer-Poker um Andrè von Fluminense vorne.

+++ 07.11.2023, 08:08 Uhr: FC Bayern mit Mega-Offerte für Barca-Star? +++

Seit geraumer Zeit wird der FC Bayern immer wieder mit Frenkie de Jong in Verbindung gebracht. Laut der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" könnte es zwischen dem Bundesligisten und dem Mittelfeldspieler des FC Barcelona ernst werden. Demnach ist der deutsche Rekordmeister bereit, bis zu 90 Millionen Euro für den Niederländer auf den Tisch zu legen.

+++ 06.11.2023, 20:37 Uhr: Eintracht Frankfurt macht bei Stürmer ernst +++

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den im Sommer von PSG gewechselten Randal Kolo-Muani könnte Eintracht Frankfurt fündig geworden sein. Laut "Sky" will die SGE Rafiu Durosinmi von Viktoria Pilsen im Winter verpflichten. Die beiden Klubs würden bereits über einen Transfer verhandeln. Schon im Oktober hatte "Sport1" von dem Interesse berichtet.

+++ 06.11.2023, 12:37 Uhr: Juve macht bei Bayern-Flirt ernst +++

Der FC Bayern sucht nach einer "Holding Six". Einer der Kandidaten: Kalvin Phillips von Manchester City. Doch auch andere Top-Klubs haben den englischen Nationalspieler im Visier. Laut "Calciomercato" soll insbesondere Juventus Turin ganz heiß auf die Dienste des 27-Jährigen sein. Demnach hat eine Verpflichtung von Phillips oberste Priorität für den Serie-A-Klub.

+++ 06.11.2023, 08:14 Uhr: FC Bayern und RB Leipzig an Frankreich-Juwel dran +++

Beim FC Nantes gehört der französische U21-Nationalspieler Quentin Merlin zum absoluten Stammpersonal. Durch seine guten Leistungen hat sich der Linksverteidiger auf den Zettel mehrerer europäischer Top-Klubs gespielt. Laut "90min" sollen unter anderem der FC Bayern und RB Leipzig Interesse an einer Verpflichtung des 21-Jährigen zeigen.

+++ 05.11.2023, 11:32 Uhr: FC Bayern bekommt harte Konkurrenz bei Wirtz +++

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Der Rekordmeister muss sich allerdings auf harte Konkurrenz einstellen. Laut "Daily Star" hat der FC Liverpool den Shooting Star ebenfalls auf dem Radar. Als Ablösesumme sollen 92,2 Millionen Euro im Gespräch sein.

+++ 04.11.2023, 15:11 Uhr: Ex-Bayern-Star winkt Gratis-Wechsel +++

Einst galt der Wechsel von Thiago vom FC Bayern zum FC Liverpool als ein Königstransfer von Jürgen Klopp. Nun neigt sich die Zeit das Spaniers an der Anfield Road dem Ende entgegen. Laut "Football Insider" wird der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängert. Thiago kann demnach im Sommer ablösefrei wechseln. Interessenten soll es in der Türkei und Saudi-Arabien geben.

+++ 03.11.2023, 17:19 Uhr: Ex-Bayern-Profi nach Saudi-Arabien? +++

Ex-Bayern-Profi Douglas Costa ist derzeit vereinslos. Laut Fabrizio Romano verhandelt der Flügelspieler aktuell mit drei Klubs aus Saudi-Arabien. Gleichzeitig soll der Brasilianer mit einer Rückkehr zu Juventus Turin liebäugeln. Costa hatte insgesamt 97 Pflichtspiele für den FC Bayern absolviert.

+++ 03.11.2023, 08:32 Uhr: Mega-Preisschild für Flirt des FC Bayern +++

Luis Guilherme vom brasilianischen Klub Palmeiras soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Für den 17 Jahre alten Mittelfeldmann müssten die Münchner aber tief in die Tasche greifen. Laut Fabrizio Romano hat der Junioren-Nationalspieler Brasiliens seinen Vertrag bis 2026 verlängert. Dabei soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 55 Millionen Euro verankert worden sein.

+++ 02.11.2023, 18:36 Uhr: Musiala-Plan des FC Bayern enthüllt +++

Der FC Bayern will einen Abgang von Jamal Musiala unbedingt verhindern. Laut dem Transfer-Reporter Ekrem Konur planen die Münchner, dem Nationalspieler einen neuen Vertrag bis zur Saison 2028/29 anzubieten. Der 20-Jährige ist aktuell noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

+++ 01.11.2023, 09:24 Uhr: Konkurrenz für FC Bayern und BVB +++

Sowohl dem FC Bayern als auch Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse an Trevoh Chalobah vom FC Chelsea nachgesagt. Laut dem Portal "TEAMtalk" sind aber nicht nur die beiden Bundesligisten am Innenverteidiger dran. Manchester United soll sich ebenfalls mit dem Blues-Profi beschäftigen.

+++ 31.10.2023, 14:32 Uhr: FC Bayern bindet Top-Talent +++

Mittelfeld-Juwel Aleksandar Pavlovic gab zuletzt beim 8:0 gegen Darmstadt 98 sein Bundesliga-Debüt im Trikot des FC Bayern. Die starke Entwicklung des 19 Jahre alten Sechsers belohnt der deutsche Rekordmeister nun offenbar. Dem "kicker" zufolge soll Pavlovic bald seinen ersten Profivertrag unterschreiben.

+++ 31.10.2023, 11:20 Uhr: Konkurrenz für den FC Bayern bei Phillips? +++

Kalvin Phillips soll auf dem Zettel des FC Bayern stehen. Der deutsche Rekordmeister könnte jedoch Konkurrenz bekommen. Wie "Defensa Central" berichtet, soll ManCity den Mittelfeldspieler bei Real Madrid angeboten haben. Wie groß das Interesse der Spanier ist, ist nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollen die Skyblues bei einem Verkauf weiterhin 50 Millionen Euro Ablöse verlangen.

+++ 30.10.2023, 15:32 Uhr: 1. FC Köln plant Millionen-Attacke +++

Sollte der Internationale Sportgerichtshof CAS die Transfersperre gegen den 1. FC Köln kippen, will der abstiegsbedrohte Bundesligist im Winter wohl personell nachlegen. Drei bis vier Millionen Euro Budget stehen laut "Bild" für einen neuen Mittelstürmer zur Verfügung.

+++ 30.10.2023, 10:42 Uhr: Barca erwägt Lewandowski-Verkauf +++

Die Verantwortlichen des FC Barcelona denken darüber nach, sich im kommenden Sommer von Robert Lewandowski zu trennen. Klingt unwahrscheinlich, ist laut "El Nacional" aber so. Mit dem 18-jährigen Supertalent Vitor Roque hat Barca bereits einen Nachfolger verpflichtet. Der junge Brasilianer stößt im Sommer 2024 zum spanischen Spitzenklub.

+++ 30.10.2023, 08:36 Uhr: Nächste Klub jagt VfB-Star Guirassy +++

Das Bekanntwerden der Winter-Ausstiegsklausel in Höhe von "nur" 17,5 Millionen Euro hat die Gerüchteküche um VfB-Star Serhou Guirassy mächtig angeheizt. Nachdem die Spurs aus Tottenham in den vergangenen Tagen schon mit dem Torjäger in Verbindung gebracht wurden, hat laut "Tuttomercatoweb" jetzt auch der AC Milan seine Fühler nach dem Torjäger ausgestreckt.

+++ 29.10.2023, 13:12 Uhr: BVB-Interesse an Chelsea-Star immer heißer +++

Das Interesse von Borussia Dortmund an Trevoh Chalobah vom FC Chelsea wird offenbar immer konkreter. Nach Berichten aus England heißt es nun auch in der "Bild", dass der BVB den Innenverteidiger gerne im Winter ausleihen würde. Außerdem wünsche man sich bei den Westfalen eine Kaufoption. Chelsea ruft offenbar rund 30 Millionen Euro für den Abwehrspieler auf.

+++ 28.10.2023, 21:50 Uhr: Konkurrenz für den BVB? +++

Santiago Gimenez trifft bei Feyenoord wie am Fließband. Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur plant der FC Arsenal im Januar deshalb einen Vorstoß beim Angreifer. Interessant: Das Portal "90min" berichtete im September, dass Borussia Dortmund den Mittelstürmer beobachtet.

+++ 28.10.2023, 19:22 Uhr: Bundesliga-Interesse an Ebimbe? +++

Könnte Dina Ebimbe innerhalb der Bundesliga wechseln? Der flexibel einsetzbare Franzose soll sich durch seine guten Leistungen in den Fokus mehrerer europäischer Top-Klubs gespielt haben. Am heißesten soll laut "Footmercato" derzeit das Interesse von RB Leipzig sein. Ebimbe kam 2022 von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt.

+++ 27.10.2023, 09:28 Uhr: Real Madrid findet Davies-Alternative +++

Real Madrid wird großes Interesse an Alphonso Davies vom FC Bayern nachgesagt. Die Königlichen haben aber offenbar noch einen weiteren Linksverteidiger aus der Bundesliga auf dem Schirm. Laut dem Portal "fichajes.net" steht Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen auf dem Zettel des spanischen Hauptstadtklubs.

+++ 26.10.2023, 16:55 Uhr: FC Bayern beobachtet Mittelfeld-Talent +++

Der FC Bayern sucht immer nach vielversprechenden Talenten für die Zukunft. Laut Fabrizio Romano befindet sich Fatawu Ganiwu auf dem Radar des Rekordmeisters. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler aus Ghana steht wohl ebenfalls bei RB Salzburg sowie beim FC Chelsea und RC Lens auf dem Zettel.

+++ 26.10.2023, 10:23 Uhr: Kehrtwende bei Bayern-Flirt +++

Im Sommer war Torhüter David De Gea als mögliche Verstärkung beim FC Bayern gehandelt worden. Der Spanier hatte seinen Vertrag bei ManUnited nicht verlängert - nun die Kehrtwende: Da sein Nachfolger André Onana im Frühjahr 2024 beim Afrika Cup spielen wird, planen die Red Devils dem 32-Jährigen einen Kurzzeitvertrag anzubieten.

+++ 25.10.2023, 14:34 Uhr: VfB-Star Guirassy im Winter zu Real? +++

Mit 14 Toren in den ersten acht Bundesliga-Spielen hat sich Serhou Guirassy in den Fokus internationaler Spitzenklubs gespielt. Laut dem spanischen Fußballportal "Defensa Central" mischt jetzt auch Real Madrid im Rennen um den Stürmer des VfB Stuttgart mit. Die Königlichen zeigen demnach Interesse, schon im Winter die fixe Ausstiegsklausel von 17,5 Millionen Euro für Guirassy zu bezahlen.

+++ 25.10.2023, 8:45 Uhr: Ronaldo-Klub will ManCity-Star +++

Folgt der nächste Superstar dem Lockruf des Geldes? Der italienische Journalist Rudy Galetti berichtet, dass Ronaldo-Klub Al Nassr ein Treffen mit den Beratern von Kevin De Bruyne vereinbart hat. Dem ManCity-Star soll das Projekt in direkten Gesprächen vorgestellt und ein Wechsel damit schmackhaft gemacht werden.

+++ 24.10.2023, 8:39 Uhr: BVB aus dem Rennen? Italien-Klub will Sancho +++

Das Kapitel Manchester United scheint für Jadon Sancho im Winter zu enden. Zuletzt wurden der BVB und der FC Barcelona als mögliche Abnehmer gehandelt - laut "Sky" wären diese Transfers aber kaum realistisch. Stattdessen zeige Italien-Klub Juventus großes Interesse. Die Serie-A-Gigant plane ein Leihgeschäft.

+++ 23.10.2023, 18:40 Uhr: Bayern-Abgang? Musiala will nicht nach Liverpool +++

Da die Gespräche zwischen dem FC Bayern und Jamal Musiala über eine Verlängerung seines noch bis 2026 laufenden Vertrags derzeit ruhen, brodelt die Gerüchteküche. Laut "Sky" kommt der angeblich interessierte FC Liverpool als neuer Arbeitgeber für Musiala aber nicht in Frage, nur Real Madrid und Manchester City sollen realistische Optionen sein.

+++ 23.10.2023, 10:59 Uhr: FC Bayern beobachtet Spanien-Juwel +++

Durch seine starken Leistungen beim spanischen Überraschungsteam FC Girona ist Abwehr-Juwel Arnau Martinez in den Fokus mehrerer Top-Klubs gerückt. Laut "90min.com" gehören auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen zu den Interessenten, die den 20-Jährigen auf der Liste haben.

+++ 23.10.2023, 10:34 Uhr: Nächster Top-Klub an Davies dran +++

Zuletzt wurde Alphonso Davies bei Real Madrid und Manchester City gehandelt. Nun ist offenbar auch Paris Saint-Germain in den Poker um den Abwehrspieler des FC Bayern eingestiegen. Laut Transfer-Journalist Ekrem Konur bereitet der französische Spitzenklub ein Angebot für den Kanadier im Winter vor.

+++ 23.10.2023, 10:15 Uhr: FC Liverpool vor Transfer-Coup +++

Hat der FC Liverpool seinen ersten Transfer für den kommenden Sommer bereits unter Dach und Fach gebracht? Der italienische Sportjournalist Valter de Maggio will erfahren haben, dass sich die Reds und Neapel-Stürmer Victor Osimhen bereits einig sind. Über eine Ablöse würden beide Klubs zeitnah verhandeln, so der Bericht weiter.

+++ 22.10.2023, 14:43 Uhr: Freigabe für Transfer-Ziel des FC Bayern +++

Beim FC Bayern kursiert seit einigen Wochen den Name von Manchester Citys Kalvin Phillips als Lösung für die Probleme im defensiven Mittelfeld. Dem englischen "Daily Star" zufolge hat der Mittelfeldmann nun die Freigabe von Pep Guardiola bekommen. Phillips darf sich demnach im Winter einen neuen Klub suchen. Denkbar ist eine Leihe oder ein Verkauf.

+++ 21.10.2023, 10:46 Uhr: FC Bayern erhält Konkurrenz +++

Medienberichten zufolge beschäftigt sich der FC Bayern mit Trevoh Chalobah vom FC Chelsea. Laut "TEAMtalk" weckt der Innenverteidiger aber auch das Interesse in der Premier League. Tottenham Hotspur, West Ham United und der FC Fulham sollen den Abwehrmann umwerben.

+++ 20.10.2023, 12:38 Uhr: Bundesliga-Ass nach Italien? +++

Bei RB Leipzig hat Benjamin Sesko schon in den ersten Wochen seine Qualitäten unterstrichen. Die Liste der potenziellen Interessenten wird offenbar immer länger. Laut "fichajes.net" mischt jetzt wohl auf die AC Mailand im Poker um den Slowenen mit. Im September wurde dem FC Bayern ebenfalls Interesse nachgesagt.

+++ 20.10.2023, 08:41 Uhr: BVB beobachtet Schweden-Knipser +++

Borussia Dortmund nimmt offenbar einen neuen Angreifer unter die Lupe. Der portugiesischen Zeitung "Record" zufolge scoutet der BVB aktuell nämlich Viktor Gyökeres von Sporting. Bei den letzten Spielen des Top-Teams aus Lissabon soll stets ein Scout der Borussia anwesend gewesen sein, heißt es.

+++ 20.10.2023, 08:10 Uhr: Mourinho vor sensationeller Real-Rückkehr? +++

Bei Real Madrid wird für den kommenden Sommer ein Nachfolger für den scheidenden Trainer Carlo Ancelotti gesucht. Laut "Mundo Deportivo" ist inzwischen selbst die sensationelle Rückkehr von José Mourinho eine Option. Man habe in Madrid nicht vergessen, welche Erfolge unter dem Portugiesen gelangen. Der Name werde aktuell immer heißer, so der Bericht.