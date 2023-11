LIVE im Stream: Lahm, Seedorf und Co. im EM-Talk

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Philipp Lahm und Co. diskutieren in Stuttgart über die Heim-EM 2024

Die EM-Gastgeber-Stadt Stuttgart lädt am heutigen Montagabend um 19:30 Uhr zum Talk mit dem Thema "Vielfalt vereint!?". Auf dem Podium: Zahlreiche Top-Gäste aus Politik und Fußball. Mit sport.de verfolgst Du die Diskussion an dieser Stelle im Live-Stream!

Als einer der insgesamt zehn Austragungsorte bereitet sich Stuttgart derzeit intensiv auf die anstehende UEFA EURO 2024 vor. In etwas mehr als 200 Tagen erwartet die Hauptstadt Baden-Württembergs zahlreiche Fußball-Fans aus Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Unter dem Motto "Vereint für Stuttgart" soll das Groß-Ereignis zu einem Erfolg werden.

Ein besonderes Statement für Diversität sowie gegen Diskriminierung und Rassismus will die Host City Stuttgart am 13. November 2023 ab 19:30 Uhr mit dem Podiums-Talk "Vielfalt vereint!?" im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle ein Zeichen setzen, bei dem unterschiedliche Themenschwerpunkte der Vielfalt beleuchtet werden und über Wünsche und Erwartungen an die UEFA EURO 2024 in Stuttgart diskutiert wird.

Die Impulsrede wird der ehemalige Spitzenfußballer Clarence Seedorf halten, der mittlerweile als Globaler UEFA-Botschafter für Vielfalt und Wandel tätig ist. Außerdem werden weitere hochkarätige Gäste zu Wort kommen.

Verfolge den Podiums-Talk "Vielfalt vereint!?" am heutigen Montagabend ab 19:30 Uhr im Live-Stream:

Die Gäste beim Podiums-Talk in der Übersicht: