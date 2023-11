Effenberg fordert nächsten VfB-Star für Nationalelf

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Waldemar Anton feiert mit dem Team vor der Fankurve

Mit Chris Führich hat der VfB Stuttgart seit dieser Saison wieder einen A-Nationalspieler in seinen Reihen. Ex-Bundesliga-Star Stefan Effenberg findet, dass Julian Nagelsmann einen weiteren Spieler der Schwaben nominieren sollte.

Waldemar Anton ist eines der Erfolgsgesichter des VfB Stuttgart in dieser Saison. Der Defensiv-Hüne hält die Abwehr des Bundesligisten zusammen, führt das Team als Kapitän aufs Feld.

In Zeiten der deutschen Defensiv-Schwäche im DFB-Team wäre Anton eine Alternative für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Bislang wurde der 27-Jährige aber nicht ins Team berufen.

VfB Stuttgart: Wäre Anton einer für Nagelsmann?

Das bringt Stefan Effenberg auf den Plan. Der frühere Fußballprofi fragte im "Doppelpass" von "Sport1": "Warum wird Waldemar Anton nicht zur Nationalmannschaft eingeladen? Er hätte es verdient."

Übrigens: Vor wenigen Wochen hatte Effenberg Ähnliches über Chris Führich gesagt - und kurz darauf wurde der Außenflitzer dann tatsächlich zum ersten Mal nominiert.

Mit Blick auf die Innenverteidiger in der Bundesliga erklärte Effenberg: "Der einzige der sich als Innenverteidiger wirklich weiterentwickelt hat, ist Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen."

Waldemar Anton ist nicht "enttäuscht"

Anton erklärte nach dem 2:1-Sieg des VfB gegen Dortmund, er sei "überhaupt nicht enttäuscht", dass er nicht für die Länderspiele gegen die Türkei (18. November) und Österreich (21. November) mitgenommen wurde.

"Ich versuche, hier meine Leistung auf den Platz zu bringen und immer 100 Prozent zu geben", sagte er. "Das ist das Einzige, das ich beeinflussen kann." Es gebe viele gute Innenverteidiger in Deutschland, sagte Anton weiter. "Ich mache mich da gar nicht verrückt. Wenn es am Ende reicht und der Bundestrainer überzeugt ist, ist es schön. Und wenn nicht, ist es eben so."

In seiner Karriere kommt er auf elf Spiele in der U21-Nationalmannschaft, für die A-Elf wurde er bisher nicht berücksichtigt.