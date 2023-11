FC Bayern seit halbem Jahr an Brasilien-Talent dran

IMAGO/Eduard Martin

Sportdirektor Christoph Freund soll Talente beim FC Bayern entwickeln, lautet die Devise aus der Klubführung

Der FC Bayern will in Zukunft vermehrt auf die Ausbildung eigener Top-Talente setzen, wie Klubpräsident Herbert Hainer in seiner Rede auf der Jahreshauptversammlung klarstellte. Dennoch beobachten die Münchner auch weiterhin vielversprechende Youngsters aus dem Ausland. Wie nun bekannt wurde, geht der Blick schon seit geraumer Zeit nach Brasilien.

Der FC Bayern beobachtet seit bereits einem halben Jahr die Entwicklung von Brasilien-Talent Henrique Fabiano do Carmo. Das berichtet das Portal "UOL".

Die Münchner haben demnach mehrfach Scouts zu dessen Heimatklub FC Sao Paulo geschickt, um Informationen über den Spieler einzuholen. Auch in den nächsten Monaten sollen die Talente-Kundschafter die Entwicklung von Henrique Fabiano weiter in Augenschein nehmen.

Der 16-Jährige spielt seit seinem siebten Lebensjahr für den sechsfachen brasilianischen Meister. Bislang kommt der Mittelfeldspieler in der U17-Mannschaft von Sao Paulo zum Einsatz, in 14 Partien in der nationalen U17-Meisterschaft erzielte er drei Tore.

FC Bayern sucht eigentlich "Statement-Spieler made by Bayern"

Längst hat sich Henrique Fabiano auch in den Dunstkreis der Selecao gespielt. Bislang durfte er im vergangenen zweimal für die U16-Nationalmannschaft Brasiliens auflaufen. Ein Länderspieltor steht seither zu Buche.

Wie groß die Stücke sind, die man beim FC Sao Paulo auf das Top-Talent setzt, wird allein durch die Ausstiegsklausel deutlich, die bei der Vereinbarung über den ersten Profivertrag im vergangenen Jahr laut "UOL" festgesetzt wurde. Umgerechnet rund 50 Millionen Euro müsste ein interessierter Klub demnach aufbringen, um Henrique Fabiano zu verpflichten.

Geld, das man beim FC Bayern wohl in Zukunft eher in die Ausbildung eigener Talente stecken will. Am FC Bayern Campus sollen "in den nächsten Jahren die nächsten großen Talente entwickelt" werden, hob Klubpräsident Herbert Hainer am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung hervor. "Jamal Musiala, Josip Stanisic, Frans Krätzig und Alex Pavlovic sollen nur der Anfang sein. Wir brauchen wieder mehr Statement-Spieler made by Bayern, die mit uns Geschichte schreiben."