Ex-Nationalspieler Basler: Union muss "Bock umstoßen"

IMAGO/LENTHE-MEDIEN

Mario Basler hat sich zur Situation von Union Berlin geäußert

Der 1. FC Union Berlin ist nach der 0:4-Pleite bei Tabellenführer Bayer Leverkusen Letzter der Fußball-Bundesliga. Der ehemalige Nationalspieler Mario Basler macht den Eisernen dennoch Mut.

Seit nunmehr 14 Pflichtspielen ist der 1. FC Union Berlin in dieser Saison sieglos - eine Horror-Bilanz. Als Tabellenschlusslicht verabschiedeten sich die Köpenicker in die Länderspielpause, am 12. Bundesliga-Spieltag bekommen es Trainer Urs Fischer und seine Mannschaft dann mit dem FC Augsburg (25.11., 15:30 Uhr) zu tun.

Die Devise muss laut Ex-Nationalspieler Mario Basler nun heißen: Sich irgendwie "in die Winterpause retten", wie er im Podcast "Basler ballert" hervorhob: "Man muss jetzt versuchen, das eine oder andere Pünktchen noch zu sammeln, den Abstand nicht zu groß werden zu lassen, dass die Mannschaften nicht so weit weg sind."

Basler: "In Leverkusen kannst du ja mal vier Stück kriegen"

Basler machte den Unionern Mut, beträgt der Abstand zu Platz 13 doch nur vier Punkte. "Es ist ja nicht so, dass sie einen brutalen Rückstand haben. Auf Wolfsburg sind es fünf Punkte bis Platz 11. Das kann innerhalb eines Spieltags schon wieder ganz ganz anders aussehen. Man spielt jetzt gegen Augsburg, da muss man halt mal den Bock umstoßen."

Gegen viele "große Gegner" haben die Berliner bereits in der Hinrunde gespielt, allerdings warten nach der Partie gegen Augsburg anschließend Sporting Braga in der Champions League sowie der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga.

"Ich hoffe, dass man trotz allem in ruhig bleibt. In Leverkusen kannst du ja mal vier Stück kriegen. Ich hoffe, dass die Unioner da unten rauskommt. Das ist die Negativspirale, die Union jetzt hat, die muss man unterbrechen mit der Winterpause", führte Basler aus.

Nach der Partie gegen Gladbach steht das Königsklassen-Highlight gegen Real Madrid (12.12.) auf dem Plan. Danach sind Siege gegen den VfL Bochum und den 1. FC Köln Pflicht, ehe es in die über zweiwöchige Winterpause geht.