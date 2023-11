Chaos um Bayern-Wechsel hat Palhinha "sehr getroffen"

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Joao Palhinha ist weiterhin auf dem Zettel des FC Bayern

Joao Palhinhas Nicht-Wechsel zum FC Bayern zählt schon jetzt zu den vielen kuriosen Geschichten rund um den Deadline Day. Eine Situation, die nicht einfach zu verarbeiten war, gab der Portugiese nun zu.

Joao Palhinha hat erst im September seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Klub FC Fulham bis 2028 verlängert. Dennoch wird er immer wieder mit einem Winter-Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. "Ich weiß nicht, was in Zukunft passieren wird", sagte der Sechser nun auf einer Pressekonferenz der Nationalmannschaft Portugals vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein (16.11.) und Island (19.11.).

Palhinha stand schon im Sommer mit einem Bein beim FC Bayern, hatte den Medizincheck am letzten Tag vor der Wechselfrist in München bereits absolviert. Da Fulham so kurzfristig allerdings keinen Ersatz verpflichten konnte, platzte der Deal und Palhinha reiste wieder ab. Bitter natürlich auch für den FC Bayern, der ohne weitere Verstärkung in die Saison ging und nun immer wieder aufgrund der dünnen Personaldecke improvisieren muss.

"Natürlich hat es mich und meine Familie sehr getroffen", sagte der 28-Jährige nun über den gescheiterten Transfer: "Aber es ist Schnee von gestern. Ich möchte daran nicht mehr denken."

Palhinha: "Mit diesem Ehrgeiz blicke ich in die Zukunft"

Vielmehr glaubt er: "Die Zukunft wird mir sagen, ob das, was passiert ist, aus einem bestimmten Grund passiert ist. Ich möchte meinen Weg weiter verfolgen. Alles, was ich bisher erreicht habe, verdanke ich meiner Arbeit. Niemand hat mir irgendetwas geschenkt."

Mit seinen 28 Jahren befinde sich Palhinha derweil keineswegs am Ende seines Potenzials. "Ich weiß, dass ich noch mehr erreichen kann. Mit diesem Ehrgeiz blicke ich in die Zukunft."

Ob der FC Bayern im Winter ein weiteres Angebot für Joao Palhinha abgibt, hängt wohl vor allem vom Preis ab. Transfer-Priorität Nummer eins bei den Münchnern hat die Suche nach einem neuen Innen- bzw. Rechtsverteidiger. Sportdirektor Christoph Freund stellte unlängst in der "Sport Bild" allerdings auch klar: "Natürlich ist er weiter auf unserem Schirm."