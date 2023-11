Eberl-Entscheidung beim FC Bayern getroffen

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Rummenigge und Hoeneß treffen beim FC Bayern die wegweisenden Entscheidungen

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben einem Medienbericht zufolge auf der mit Spannung erwarteten Aufsichtsratssitzung eine Entscheidung über eine Verpflichtung von Max Eberl als neuen Sportvorstand getroffen.

Das neunköpfige Aufsichtsratsgremium des FC Bayern hat nach "Bild"-Angaben den Weg für Max Eberl frei gemacht.

Auf der Sitzung am Montagnachmittag in München wurde demnach unter anderem die Frage diskutiert, ob nach der Verpflichtung von Sportdirektor Christoph Freund zum 1. September ein neuer Sportvorstand überhaupt noch benötigt wird. Die Position ist seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic vakant.

Die Tendenz der Bayern-Bosse sei dahin gegangen, dass durchaus ein weiterer starker Mann geholt werden sollte, um die sportlichen Geschicke des Klubs zu leiten. So werde der FC Bayern nun als erstes bei Max Eberl, dem internen Favoriten auf diesen Job, vorfühlen, heißt es in dem Bericht. Eberl wäre in der Hierarchie dann fortan über Sportdirektor Freund angesiedelt.

FC Bayern muss für Eberl in die Tasche greifen

"Sky" berichtete am Montagabend, dass ein Engagement von Eberl beim FC Bayern "höchstwahrscheinlich" schon im Winter beginnen wird. Die Verpflichtung des 50-Jährigen sei demnach für Dezember, Januar oder Februar angedacht. Sollte Eberl tatsächlich nach München wechseln, müssen dem Sender zufolge fünf Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig überwiesen werden, wo der Manager trotz seiner Freistellung noch unter Vertrag steht.

"Bild" zufolge gingen die Bayern-Aufsichtsräte nach ihrer wegweisenden Sitzung gemeinsam zum Abendessen ins Restaurant. Auch Cheftrainer Thomas Tuchel war eingeladen - ein Zeichen für seinen großen Einfluss im Klub, so die Einschätzung der Tageszeitung.

Dem Aufsichtsrat des FC Bayern gehören Klubpräsident Herbert Hainer, Ehrenpräsident Uli Hoeneß, Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, Vizepräsident Prof. Dr. Dieter Mayer, der ehemalige Bayerische Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber sowie Dr. Jan Heinemann (General Counsel & Chief Compliance Officer adidas AG), Dr. Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi AG), Dr. Werner Zedelius (Senior Advisor Allianz SE) und Thorsten Langheim (Vorstand Deutsche Telekom AG) an.