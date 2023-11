Nagelsmann gibt sein "erstes Hemd" für RTL-Spendenmarathon

AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEX GRIMM

Hemd von Nagelsmann wird versteigert

Julian Nagelsmann gibt sein "erstes Hemd": Der Fußball-Bundestrainer hat sein auffälliges Kleidungsstück vom Debüt gegen die USA (3:1) zur Versteigerung für den RTL-Spendenmarathon zur Verfügung gestellt.

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so große Schlagzeilen gibt. Wenn man am Ende damit Gutes tun und viel Geld für Kinder sammeln kann, dann bin ich sehr froh darüber, meinen Beitrag zu leisten", sagte Nagelsmann.

Der Spendenmarathon des Kölner Senders startet am Donnerstag. Zwei Tage später trifft die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Berlin auf die Türkei (20.45 Uhr/RTL). Dann wird Nagelsmann wie schon in seinem zweiten Spiel als Bundestrainer gegen Mexiko (2:2) auf sein Hemd verzichten müssen.