Kein Heilsbringer? Basler äußert Zweifel an BVB-Neuzugang

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Mario Basler analysiert die Lage des BVB

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Mario Basler sieht den BVB in einer gefährlichen Situation.

0:4 gegen den FC Bayern, 1:2 beim VfB Stuttgart, zehn Punkte hinter Tabellenführer Bayer Leverkusen: Borussia Dortmund blickt auf schmerzhafte Tage in der Fußball-Bundesliga zurück.

"Ich sehe die Mannschaft als nicht gut genug und ich sehe viele Baustellen bei Borussia Dortmund", legte Ex-Profi Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert" den Finger in die Wunde. Es sei "gespannt, wie lange es in Dortmund noch ruhig bleibt, wobei ich glaube, dass es intern nicht so ruhig ist", schätzte der 54-Jährige die Lage beim BVB ein.

BVB-Heilsbringer Füllkrug? Basler widerspricht

Im Rahmen seiner Kaderanalyse bezweifelte Basler, dass Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug zum Erlöser werden kann.

"Er war ein wichtiger Spieler für Werder Bremen. Nicht böse gemeint, aber Füllkrug kann doch nicht der Heilsbringer für Borussia Dortmund und für die Nationalmannschaft sein", meinte der Europameister von 1996.

Der Angreifer habe "auch keine Bäume rausgerissen die letzten Wochen in Dortmund und von daher ist auch das Interview von ihm nach dem Spiel ein kleines Anzeichen, dass irgendwas da nicht stimmt", urteilte Basler. Füllkrug hatte nach der BVB-Pleite gegen den VfB Stuttgart mit deutlichen Worten Alarm geschlagen.

Basler: BVB von Meisterschaft weit entfernt

Cheftrainer Edin Terzic genießt in Westfalen weiterhin das Vertrauen der Vereinsbosse. Basler sieht den 41-Jährigen mit den Schwarz-Gelben jedoch vor richtungsweisenden Wochen.

"Das nächste Spiel ist erstmal gegen Gladbach. Wenn man in Leverkusen verliert, wenn man zu Hause vielleicht gegen Leipzig verlieren würde, dann bist du ja schon mal auch gefühlt zehn Punkte hinter dem Tabellendritten. Also ob es dann noch ruhig bleibt, da bin ich gespannt", sagte der TV-Experte.

Während der BVB in der vergangenen Saison dicht vor der Meisterschaft stand, sieht Basler die Borussia vom Titelgewinn aktuell weit entfernt.

"Terzic will ja auf den Borsigplatz. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Vielleicht fährt er da jeden Tag vorbei. Der kann da ja hinfahren, der ist ja nicht so weit weg vom Stadion. Er soll halt ein bisschen da rumfahren. Aber der Borsigplatz, da muss man ja realistisch bleiben, der ist doch so weit weg im Moment wie die Erde vom Mond. Borussia Dortmund braucht vom Meisterschaften nicht zu reden", so das schonungslose Urteil des Ex-Profis.