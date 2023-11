Reals Transfer-Strategie bei Davies aufgedeckt

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlässt Alphonso Davies den FC Bayern?

Zuletzt nahmen die Gerüchte um einen Wechsel von Alphonso Davies vom FC Bayern zu Real Madrid immer mehr Fahrt auf. Offenbar stehen zwei Szenarien im Raum, wie die Königlichen den Linksverteidiger in die spanische Hauptstadt locken wollen.

Das zumindest berichtet Reals Hausblatt "Marca". Demnach wolle der La-Liga-Tabellenzweite entweder bereits im kommenden Sommer einen Vorstoß bei Davies wagen oder ihn 2025 nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei verpflichten. Dann läuft der Kontrakt von Ferland Mendy bei Real aus. Davies könnte den Kaderplatz des 28 Jahre alten Franzosen übernehmen.

Klar ist dem Bericht zufolge, dass Real in der Causa Davies behutsam vorgehen will. Um das gute Verhältnis zum FC Bayern nicht zu beschädigen, solle der deutsche Rekordmeister bei möglichen Transfer-Verhandlungen "immer respektiert" werden, schreibt "Marca".

Demnach habe Real in seinen Bemühungen um Davies bislang lediglich Vorarbeit geleistet und nicht direkt mit dem Profi gesprochen. Der Stein komme erst richtig ins Rollen, wenn die Fronten zwischen Davies und dem FC Bayern geklärt seien, heißt es.

FC Bayern will mit Alphonso Davies verlängern

"Sport1" hatte zuletzt vermeldet, Reals geschickte Bemühungen hätten sich ausgezahlt und der 23-jährige Kanadier tendiere inzwischen zu einem Wechsel nach Madrid.

Die Vertragsverlängerung mit Davies ist zwar das erklärte Ziel des FC Bayern. "Ich finde, er ist einer der weltbesten Verteidiger und den wollen wir natürlich behalten und ich hoffe, dass er das auch will", sagte Präsident Herbert Hainer am Wochenende auf der Jahreshauptversammlung in München.

Doch konkrete Gespräche zwischen den Verantwortlichen und der Spielerseite haben dem Vernehmen zuletzt nicht mehr stattgefunden. Die Entlassung von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den Austausch übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf Eis gelegt.