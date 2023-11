IMAGO/David Leah

Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft mit dem DFB-Team auf die Türkei

In der letzten Länderspielpause des Kalenderjahres 2023 tritt die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu zwei weiteren Testspielen an. Zunächst geht es am 18. November gegen die Türkei, ehe am 21. November die Auswahl Österreichs zu Gast ist. Wo wird das Testspiel gegen die Türkei live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen der DFB-Elf und der Türkei liegt knapp drei Jahre zurück. Im Oktober 2020 trafen die beiden Mannschaften ebenfalls auf Testspiel-Ebene aufeinander, spielten damals aufgrund der Coronavirus-Pandemie vor lediglich einigen Hundert Zuschauern in Köln.

Die Partie endete mit 3:3, die Türken trafen in der 90. Minute durch den damaligen Düsseldorfer Kenan Karaman noch zum späten Ausgleich.

Dieses Mal soll es nach Wunsch des neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann unbedingt einen Sieg geben, wenn die türkische A-Nationalmannschaft am Samstagabend ab 20:45 Uhr zu Gast im Berliner Olympiastadion ist.

Nach den positiven Eindrücken der USA-Reise im Oktober, als die Testspiele gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) mit einigen Erfolgserlebnissen Mut für die nahe Zukunft machten, soll der Trend jetzt fortgeführt werden.

Kann die DFB-Elf unter Julian Nagelsmann auch gegen die Türkei einen Testspiel-Erfolg landen? Welche der vielen bekannten Gesichter im türkischen Aufgebot können überzeugen? Und wo wird die Partie Deutschlang gegen Türkei live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Deutschland vs. Türkei live im TV und Stream